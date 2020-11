Ana Rosa Quintana desvela cuando se pondrá la vacuna contra la covid-19: "Pero primero..."

Este miércoles, después de escuchar el discurso de Amos García, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, sobre si serán o no válidas las vacunas y tras explicar por qué no cree que debe ser obligatoria ponérsela, Ana Rosa Quintana se ha pronunciado al respecto y ha confesado cuando se pondría ella la vacuna.

La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha coincidido con el resto de colaboradora y ha confesado que se pondrá la vacuna cuando el Gobierno dé luz verde. Sin embargo, la comunicadora ha dicho que tiene una condición para atreverse a ponerse dicha inyección.

"Pero, ¿Por qué va a ser obligatoria? Si yo me vacuno y tú no, yo no me ve a contagiar y tu sí, así que allá tú", ha comenzado diciendo la periodista, dejando claro que cada uno debe tener criterio para decidir lo que debe hacer. "Igual que la educación hasta cierta edad, soy partidario de que la vacunación sea obligatoria", le ha respondido Jorge Bustos.

"Es verdad que tiene que haber muchos que no se vacunen para que no haya cierta inmunidad", ha reconocido Quintana. "Si todo el mundo piensa eso, ya se vacunará el otro y ya luego yo... no hay que tener ningún tipo de recelo a la vacuna", ha añadido el colaborador.

Sin embargo, ante estas declaraciones, la presentadora ha asegurado que ella se vacunará, pero no será la primera en hacerlo: "Yo me pondré la vacuna, pero primero que se la ponga el Gobierno", ha confesado, haciendo ver que no se fía del todo.

Las vacunas de China

"Hay gobernantes en Oriente Medio que están probando la vacuna, lo que pasa es que siempre te queda la duda de si son vacunas de verdad o no", ha afirmado otro colaborador a ráiz del comentario de Quintana. "Hay gente que este comprando vacunas en internet de China, cuidadito", advirtió la periodista.

"Las de China son muy buenas porque tienen una efectividad superior al 100%", ha bromeado el tertuliano. "Es importante la forma en la que se está trasladando la efectividad y los buenos efectos de la vacuna", ha concluido la colaboradora para dar paso al siguiente tema del debate.