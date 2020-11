Ana Rosa Quintana da un toque de atención a Gonzalo de Bernardos en directo: "Eso me pone muy nerviosa"

Los Presupuestos Generales del Estado siguen dando mucho que hablar, por lo que siguen siendo los protagonistas del debate de 'El Programa de Ana Rosa'. Ana Rosa Quintana sigue manifestando su opinión al respecto y mostrando su desacuerdo con la alianza de Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Para analizar la situación y alimentar el debate, el espacio de Telecinco realizó una conexión en directo con Gonzalo de Bernardos, un importante economista y tertuliano habitual en cadenas como RAC 1 y La Sexta.

En el momento de realizar la conexión, el directo jugó una mala pasada al invitado. La presentadora de Telecinco continuaba con su discurso sobre el papel del partido de Arnaldo Otegi en los Presupuestos, cuando, sin ser consciente, ya se veía a Bernardos en panalla.

Al no haber sido presentado, el invitado no sabía que ya se encontraba en directo ante miles de espectadores, por lo que, mientras esperaba a que Quintana terminase de hablar, aprovechó para acicalarse y colocarse la corbata. Fue entonces cuando la presentadora se dio cuenta de que el experto estaba siendo visto mientras se preparaba, lo que no dudó en decirle.

"Te estábamos viendo poniéndote muy guapo y atusándote la corbata", le comentó la comunicadora, entre risas, al invitado nada más darle la bienvenida al programa. "Por Dios, ponla bien, que ahora la tienes torcida y a mi eso me pone muy nerviosa", le pidió la periodista al economista sin ningún pudor, ya que parecía que ese detalle la sacaba de sus casillas y no le permitía seguir con la conversación.

Por este motivo, las risas inundaron el plató del formato de Telecinco. Acto seguido, dejando a un lado las bromas, los colaboradores se unieron a la presentadora y comenzaron un intenso debate sobre las cuentas del Estado.