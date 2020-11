El incómodo momento de Almeida tras la opinión de Ana Rosa Quintana: "Se ha pasado un poco"

La semana pasada, la Comunidad de Madrid fue iluminada por las luces de Navidad. A pesar de la ilusión de muchos, otros han criticado algunas de las luces que han adornado las calles y las glorietas, en concreto la polémica bandera de España que decora el Paseo de la Castellana.

Es por esto por lo que, antes de comenzar la entrevista, Ana Rosa Quintana no ha podido evitar comentar las famosas luces que alumbran la capital: "Aquí hemos llegado a un acuerdo y creemos que se ha pasado un poco", un comentario que ha descolocado a José Luis Martínez-Almeida, aunque se ha mantenido con una sonrisa.

"Me encanta la bandera, me encantan la bandera de los puentes, pero la de los lados se ha pasado un poco... haber puesto algún angelito, alguna cosa navideña", ha continuado diciendo la presentadora del programa de Telecinco.

A raíz de esto, Quintana también ha criticado la iluminación de Cibeles: "Y luego quite usted los pirulís alrededor de la fuente, son horrorosos, que sé que no son de usted". Ante estas declaraciones, el alcalde tuvo que decir la verdad y destapar la metedura de pata de la periodista: "Esos sí que son de nosotros, no puedo esconder la verdad, quizás sea el color blanco lo que más le moleste, en vez del pirulí".

Volviendo a la polémica bandera, Almeida ha explicado que se trata de "un diseño nuevo" por parte del Ayuntamiento: "Queríamos transmitir que después de todo lo que hemos tenido que pasar, la tragedia, el drama, colocar la bandera de España es lo normal en una capital de una nación como es Madrid".

"Nadie discute la bandera"

Asimismo, el político ha contestado a las criticas y ha declarado que "se puede discutir si se podía haber puesto más tramo o menos tramo". "Creo que se ha pasado, pero es una opinión estética, nadie discute la bandera", ha insistido Quintana.

"Al que le moleste ver la bandera de España, en un año tan duro, un símbolo que representa a todos, nos cobija a todos y me sorprende que haya este debate...", le ha respondido el alcalde. "El elemento que fuera a lo largo del Paseo del Prado tenía que ser un elemento de continuidad, con una perspectiva amplia y pensamos que la bandera de España daba un tratamiento homogéneo a ese tramo urbano", ha concluido el entrevistado, muy orgulloso de las luces que adornan la ciudad.