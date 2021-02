La contundente respuesta de Carmen Porter a una médico que “nunca participaría en el programa de Iker Jiménez”

Carmen Porter, mujer de Iker Jiménez y co presentadora de ‘Cuarto Milenio’, ha respondido de manera contundente este sábado a una médico y divulgadora que aseguraba que no iría al programa de Cuatro tras el especial de ‘youtubers’ de este viernes. Un programa por el que el comunicador de Mediaset ha recibido gran cantidad de críticas en redes sociales por no tratar de desmontar los argumentos de sus invitados: Roma Gallardo o Wall Street Wolverine. Y es que, precisamente, la entrevista tenía lugar a través del directo Milenio Live, en el canal de Jiménez.

El propio presentador escribía este sábado en redes sociales, indignado por los ataques recibidos por la youtuber ‘La gata de Schrodinger’, escribía en su perfil personal: “¿Esto no es xenofobia y racismo contra el 'youtuber'? ¿Por qué un colectivo tiene que ser estigmatizado de esta manera?”. Unas palabras que han recibido aún más críticas por apuntar a xenofobia hacia los que defienden la marcha de El Rubius a Andorra tras la presión fiscal de casi el 50% sobre los ingresos millonarios del joven.

Una médico se niega a ir al programa de Iker Jiménez

La entrevista con Roma Gallardo y el resto de invitados ha provocado un aluvión de críticas y comentarios hacia el rigor de Iker Jiménez y sus programas en Mediaset, entre los que se encuentra ‘Horizonte’ y ‘Cuarto Milenio’. Unas de ellas ha sido Esther Semper, muy seguida en redes sociales y que ha escrito en algunos medios de comunicación como ElDiario o La Sexta.

“Me uno al debate. Yo nunca participaría en un programa como el de Iker Jiménez”, sentenciaba en redes sociales Samper. “Ya se ha visto en numerosas ocasiones que se aprovecha de la seriedad y rigor de sus ocasionales participantes para darse una pátina irreal de credibilidad”, criticaba en Twitter la sanitaria. “Lo suyo no es periodismo, es espectáculo”, sentenciaba en el mensaje, que ha conseguido gran alcance.

Carmen Porter responde contundente a la médico

Por ello, y dado que el mensaje se ha vuelto viral, la que ha salido al paso a responder en redes sociales ha sido Carmen Porter, co presentadora de ‘Cuarto Milenio’. “No participarías porque no te llamaríamos nunca. Serán solo uno o dos casos no te preocupes”, respondía de manera tajante a través de Twitter. Pero la respuesta no se quedaba ahí, sino que Porter sacaba a la luz un mensaje de Samper de hace casi un año que arroja luz a su punto de vista sobre el Covid antes de que estallase en nuestro país.

Concretamente se trata de un tweet del pasado 14 febrero 2020, en el que la médico le quitaba relevancia a la subida de casos de Covid y que anticipaba la llegada de la pandemia: “Hay gente alarmada porque ayer, 13 de febrero, hubo un aumento brutal de casos confirmados de coronavirus. Calma, se debe a un cambio en el criterio por el que se confirman los casos en China. No se trata de un recrudecimiento de la pandemia”, relativizaba Esther Samper.