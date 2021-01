El Rubius ajusta cuentas con Iglesias tras la polémica por marcharse a Andorra: “Me señala públicamente”

El conocido 'youtuber', El Rubius, ha roto su silencio con una carta en la que ajusta cuentas tanto con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, como con el resto de personajes públicos que le han criticado por su decisión de marcharse a Andorra. Concretamente, el joven se refería al ex jugador de baloncesto, Juanma Iturriga, que explotaba en un vídeo en redes sociales en el que terminaba insultando al youtuber.

En la carta, hecha pública este sábado, El Rubius ahondaba en los motivos que le han llevado a marcharse al país vecino, con mucha mejor condición fiscal para rentas tan altas como la suya. “Las leyes de Hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online. Y siguen sin estarlo. Llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de “profesiones”, apunta en el mensaje, compartido a través de su perfil de Twitter.

“Os recuerdo que la mayoría de mis ingresos de YouTube vienen de fuera de España, más de tres cuartas partes de países como México, Argentina, Colombia y Estados Unidos”, explicaba El Rubius para justificar su salida de España y, así, pagar menos impuestos.

El Rubius se justifica

Y es que, a pesar de la imagen que proyecta la decisión, el youtuber ha querido reivindicar la importancia de pagar impuestos: “No quiero dar mal ejemplo a los más jóvenes que me siguen, haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides”, explicaba.

“Mi decisión de mudarme, como todo en la vida, tiene multitud de matices y contrastes, no es una decisión plana, sino fruto de una larga reflexión y de algo irrenunciable, mi propia libertad si la ejerzo cumpliendo la legalidad vigente”, concluye la carta. Eso sí, antes ha querido ajustar cuentas con Iturriaga y con Pablo Iglesias.

El Rubius, contra Iturriaga e Iglesias

El youtuber no ha querido dejar pasar la ocasión para responder a todas las críticas que ha recibido esta semana. La primera de ellas ha sido de Juanma Iturriaga, que le llamaba “cabrón”, en un vídeo en redes sociales. “Ese famoso ex jugador de baloncesto que suelta a gritos insultos como “cabrón” y “a cagar” respondiendo al entrevistador que a su vez afirma (otra difamación más) que yo he dicho que “España me roba”', comentaba en la carta.

Más Juanma Iturriaga y menos youtubers como El Rubius que se van a Andorra para no pagar impuestos: "Habría que explicarle la cantidad de cosas de las que ha disfrutado gracias a que pagamos impuestos" pic.twitter.com/eKtlnrsnuP — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) January 20, 2021

Pero uno de los detalles que ha llamado la atención ha sido cuando se ha referido a Pablo Iglesias y a los comentarios que ha compartido en redes sociales contra la decisión de El Rubius. “Por no mencionar al Vicepresidente del Gobierno que me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos del mencionado ex deportista) y otro largo etcétera”, criticaba en una extensa carta.