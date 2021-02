Carmen Porter intenta contener la emoción al explicar la muerte de Tao: "Nos cuida desde arriba"

La periodista y presentadora de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio', mujer del presentador de ambos espacios, Íker Jiménez, ha vuelto a activar su canal de Youtube, en el que la periodista cuenta algún tema desconocido o curioso, tras la pérdida de su perra. En este nuevo 'Con C de Carmen', el canal que tiene en Youtube, por ejemplo. la periodista ha probado una mascarilla electrónica.

Carmen había subido vídeos del canal en la última semana, como luto a la pérdida de su perra Tao, a la que ella y la familia estaban muy unidas.Es la segunda perra que se muere al matrimonio en poco tiempo.

Precisamente ha sido en este espacio donde, por primera vez, ha querido contar lo que ha ocurrido, ya que lo que los seguidores sabían hasta ahora era lo que Carmen Porter había explicado a través de las redes sociales, cuando informó de la pérdida de su perro.

"Ya sabéis que Tao se puso muy malito, al final no pudo superar la cardiopatía que sufría y que habíamos estado tratando desde el mes de abril. Los últimos días ya no quería ni comer, ni nada, todo se fue complicando y se quedó dormidito. Ya se fue con Merlín", ha explicado a sus seguidores. Merlín precisamente es el primer perro que la familia de los Jiménez ha tenido y que había fallecido primero.

"Es cuestión de vida y estas cosas pasan. Por desgracia los animales no duran tanto como algunas personas, porque también hay personas que se van demasiado pronto, pero se los quiere tanto porque al final son alguien de la familia y, bueno, hemos tenido dos pérdidas muy seguidas", ha dicho, analizando fríamente la situación.

Carmen Porter y los sentimientos

Estos sentimientos precisamente han sido lo que han marcado su primer vídeo de Youtube tras la marcha de perro, con la cual mantenía un vínculo muy estrecho, tal y como se puede apreciar en sus redes sociales, donde ambos comparten más de una publicación.

"Estamos tristes, pero también con ganas de hacer muchas cosas, con ganas de seguir... sabemos que le hemos dado la mejor vida y que hemos intentado todo, pero cuando ya no puede ser, no puede ser. Ahora nos cuida desde arriba con Merlín", se ha consolado, aunque también ha querido dejar claro todo lo que ha sentido en estas últimas semanas. "No me quiero poner triste, ya he llorado todo lo que tengo que llorar, seguiré llorando, pero bueno" ha explicado. Unas palabras, que como podían ser polémicas, ya que nos encontramos en plena pandemia, ella misma ha querido dejar claro qué supone tener un animal. "A lo mejor queda mal hasta decirlo, pero también forman parte de nuestra familia y se siente como si fuera uno más", ha dicho.

Tao gracias por cuidarme y protegerme siempre. Por ser mi fiel compañero, amigo y peluche. Por todos los momentos tan bonitos que hemos podido compartir. Descansa luchador. Merlín te acompañará en el viaje. Esperadme. Un día volveremos a pasear juntos. pic.twitter.com/ASBaD9akYc — Carmen Porter (@carmenporter_) January 19, 2021

Sin embargo, ella no es la única que lo está pasando mal, ya que su hija Alma tampoco está pasando un buen momento, tal y como ha explicado. "Pues no sé, algo habrá que hacer...", ha dicho para acabar zanjar esta cuestión, dejando la puerta abierta a que se vuelva a unir un nuevo integrante en la familia.

