El contundente consejo que le da su mujer a Fernando Simón para pasar desapercibido

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, era entrevistado por el aventurero Jesús Calleja en su entrevista más personal hasta la fecha. Un espacio que congregaba a millones de personas delante del televisor para saber cómo actuaba el experto en un ambiente más distendido. Esto es, fuera del escenario más burocrático que tenemos acostumbrado verle.

Al comienzo de la misma, Simón adelantaba qué es lo que le dice su mujer cuando le paran por la calle. “No me dice que me de la vuelta, que me tape la cara o que me ponga la mascarilla. Lo primero que me dice es que no hable”, decía con una media sonrisa.

Y añadía: “La gente me reconoce incluso de espaldas cuando hablo”. La característica voz del epidemiólogo hace que sea muy difícil no reconocerle. Durante la grabación del programa, a mediados de septiembre, Simón fue criticado ya que su ausencia (sin dar muchas explicaciones) fue muy sonada. Para algunos, no debería haber participado en el programa, dada la situación que estamos viviendo. España ya ha superado hoy los 800.000 confirmados por PCR, al sumar 23.480 contagios desde el viernes.

Finalmente fue así y dejó momentos como este. Simón explicando a la audiencia cómo se propia mujer evita que sea reconocido y puedan llevar una vida medianamente normal, alejada de los focos.

Así fue la indirecta que le hizo Miquel Montoro a Fernando Simón durante el programa

Este momento fue uno de los momentos más divertidos del programa. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias visitaba la granja del youtuber Miquel Montoro. El joven no dudó en ningún momento en mandarle un recado a Simón. “Estoy haciendo los deberes porque este señor nos ha puesto el cole, eso no debería ser así”, añadía. Una manera de decirle al experto que quizás esa no era la mejor opción, dada la evolución de la pandemia.

Miquel Montoro y Fernando Simón, sentados alrededor de la misma mesa (con distancia de seguridad).

El epidemiólogo indicaba que iban a tener que hablar muy seriamente sobre el colegio. Así sorteaba esa pequeña crítica del joven.