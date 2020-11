El polémico consejo profesional de Concha Velasco a Soleá, la representante española de Eurovisión Junior

La conocida actriz, cantante y presentadora Concha Velasco, ha sorprendido este sábado con un polémico consejo profesional a Soleá, la niña que será la encargada de representar a España este domingo en la nueva edición de Eurovisión Junior. Un comentario que lo hacía precisamente durante una entrevista conjunta entre ambas en Televisión Española unas horas antes de la gala, en la que la chicha ye-yé hablaba contundente.

Pocas horas faltan para que Soleá represente a España en la gala eurovisiva de este domingo, que estará marcada principalmente por la covid-19 y todas las restricciones que se han llevado a cabo para que se pueda realizar la gala en las mejores condiciones posibles. Por eso tal vez, en las últimas horas nadie es capaz de quitar la sonrisa a la sevillana 9 años y perteneciente a la saga de los Farruco.

La representante española ha recibido el ánimo de muchas personas, entre ellas, personas conocidas. La última en hacerlo ha sido Concha Velasco. La actriz española le ha dado en las últimas horas y en pleno directo, en un programa televisivo, unas claves para que este domingo pueda quedar en la mejor posición posible.

Una gala marcada por la pandemia

La emisión se podrá ver en Televisión Española (TVE) a las 17:00 de la tarde, y una de las novedades respecto a los anteriores años es que en este, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, las actuaciones van a ser grabadas, tal y como lo ha estipulado la Unión Europea de Radiodifusión, conocida como UER.

��¡¡Toda la familia de @solea_oficial se une para mostrarle su apoyo!!��



�� Faltan 10 minutos para empezar a votar en Eurovisión Junior, ¿estás preparado para darle todo tu apoyo? #YoVotoASoleá VOTA AQUÍ: https://t.co/Twmug6miTPpic.twitter.com/GYoYm7hXCx — eurovision_rtve (@eurovision_tve) November 27, 2020

Soleá actuará en décimo lugar, un puesto favorecedor si tenemos en cuenta que todas las canciones de este década actuaron en la segunda mitad del show. Francia y su colorida "J'imagine" de Valentina, la oscura "Aliens" de la bielorrusa Arina Pehtereva y el potente medio tiempo "I'll be standing" de la polaca Ala Tracz parten también como favoritas para el triunfo.

El consejo de Concha Velasco a Soleá

La actriz española en las últimas horas le ha dedicado a la pequeña artista sevillana una serie de consejo para la actuación que se podrá ver esta tarde, aunque estos consejos también servirán a la ahora pequeña en su futuro profesional, que seguro que está marcado lleno de éxitos.

Velasco, que ha dedicado gran parte de su vida al teatro, le ha preguntado en directo cuántos años tenía, y una vez esta ha sabido cuál es la edad exacta, le ha querido dar un consejo difícil de olvidar.

“Soleá, ¿te puedo dar un consejo? Eso que dicen ‘lo importante es participar’, no. Lo importante es ganar”. Concha Velasco haciendo un Concha Velasco. pic.twitter.com/0A2nTnWlBJ — Borja Terán (@borjateran) November 28, 2020

"Eso que dicen lo importante es participar no. Lo importante es ganar", ha dicho la artista, lo cual ha provocado risas ente las colaboradoras que estaban presentes y también en Soleá, a quien podremos ver este domingo a partir de las 17:00 de la tarde. No obstante, varios han sido los usuarios en redes sociales que se quejaban ante la frialdad de Velasco con la que es, a fin de cuentas, una niña.

"Y si no gana, ¿qué? ¿Ya no vale como persona?", respondía una de las usuarias en Twitter. "Entre el antiguo “tienes que ser el primero en todo” y el actual “no pasa nada nunca” hay un término medio. No es malo que los niños sientan frustración, la vida está llena de ella y hay que prepararlos. El problema es cuando esa frustración te bloquea", comentaba otro.

