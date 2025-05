Siente que se ahoga al dormir, le detectan un problema en el corazón y la solución de un hospital de Barcelona le salva la vida: nunca antes vista

Madrid - Publicado el 21 may 2025, 17:17

Reducir el tiempo de estancia de los pacientes con enfermedades crónicas en los hospitales, evitar desplazamientos a consultas y hacer un seguimiento diario y en remoto de su evolución. Todo eso es lo que ya está permitiendo la telemedicina en la actualidad. Las tecnologías digitales en salud han llegado para quedarse y humanizar también la atención primaria.

Las cifras así lo demuestran. Un estudio realizado conjuntamente en varios centros sanitarios ha concluido que la telemedicina reduce un 70% las hospitalizaciones en pacientes cardiacos y un 54% la mortalidad.

Son los datos de este estudio que en el que han participado hospitales como el de Bellvitge, en Barcelona, gracias al que han decidido desarrollar una aplicación para ayudar a pacientes que tienen problemas cardíacos.

FUNCIONAMIENTO DE LA TELEMEDICINA

Una aplicación que usan pacientes como Gloria, una mujer de 69 años con una insuficiencia cardiaca que ha requerido de varios ingresos y que sobre todo ha estado cargado de muchas idas y venidas al hospital para el seguimiento y control de su patología. Ahora, todo eso ha cambiado desde que la instalaron la aplicación en su teléfono móvil.

Desde enero apunta en la aplicación que tiene en su teléfono sus datos biométricos cada mañana. Lo hace a las siete de la mañana según se levanta y en ayunas. Siguiendo siempre el mismo protocolo. Solo necesita una hoja donde rellena los datos, su teléfono y el aparato de la tensión.

Alamy Stock Photo Vista del Hospital Universitario de Bellvitge desde el exterior

Así lo ha contado ella misma en Mediodía COPE: "Es una app muy sencilla. Cada día a la misma hora yo me tomo una serie de constantes. La tensión, la frecuencia cardíaca y el peso. Y a partir de aquí, esto llega inmediatamente a Bellvitge". Todos esos datos llegan al momento hasta la unidad del centro donde vigilan cualquier irregularidad y sobre la marcha van incluso ajustándole la medicación.

VENTAJAS Y APLICACIÓN EN CASOS REALES

De esta forma, y como hemos podido comprobar gracias a los profesionales sanitarios de Bellvitge como Encarna, esta paciente solo acude a consulta en caso de descompensación cardiaca. "Hola, buenos días. Soy Encarna, la enfermera de cardiología de la unidad de insuficiencia cardiaca. ¿Te encuentras bien? De momento esperaremos al siguiente control y si continúa aumentando tu peso seguramente te tendremos que hacer un incremento del diurético, ¿De acuerdo?".

Antes del diagnóstico Gloria no podía dormir ni respirar bien. Se le hinchaban demasiado las piernas y ella sabía que algo no iba bien: "Yo era una persona muy sana y fuerte, pero a principios de año me empecé a encontrar muy mal y tuve muchos síntomas como ahogamiento y cansancio, además de tener las piernas hinchadas", ha comentado la paciente en Mediodía COPE.

Estos síntomas son los que definen una insuficiencia cardiaca. Una enfermedad que afecta al 2% de la población y que ahora se sabe que gracias a esta forma de control y ayuda ha reducido un 70% las hospitalizaciones. Los propios pacientes que sufren estos problemas agradecen enormemente la metodología. "Esta app me ha solucionado mucho la vida por tener tan cerca a los doctores. Te sientes muy tranquila porque si no somos de esos pacientes que iríamos continuamente a urgencias llenando los hospitales", ha confirmado Gloria.

RESULTADOS DE la investigación

Hasta el momento ya hay más de 500 pacientes participando en este proyecto pionero. Todos ellos han comprobado que la aplicación reduce de forma significativa las complicaciones de los pacientes. Telemedicina para mejorar la calidad de vida. Unos resultados muy bien valorados que han permitido que esta metodología de trabajo se haya publicado incluso en la prestigiosa revista británica 'The Lancet'.

En el momento en el que se lanzó la telemedicina parecía que podría deshumanizar la relación entre médicos y pacientes, pero nada que ver. Gracias a esta investigación queda totalmente demostrado que se trata de una opción muy ventajosa, sobre todo para los pacientes, que además de evitarse los desplazamientos, reducen riesgos de contagio y lo más importante, ingresos. Las hospitalizaciones restan calidad de vida, empeoran el pronóstico y tienen un coste sanitario.