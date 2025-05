El bloqueo israelí a la ayuda humanitaria hunde a Gaza en una crisis: "Esto no es nuevo, lleva ya más de dos décadas"

Publicado el 21 may 2025, 18:21

“Lo que pasa en Gaza toca la dignidad de la humanidad”. Así lo resume Soraida Hussein, coordinadora de Alianza Action Aid en Palestina, al describir una situación que Naciones Unidas ya califica de crítica. Mientras la Franja de Gaza se enfrenta al riesgo inminente de hambruna severa este verano, el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene cerrado el paso a los camiones de ayuda humanitaria que esperan desde hace meses en las fronteras.

En La Tarde se ha hablado del bloqueo, que dura ya casi tres meses. La situación se intensifica mientras Israel solo ha permitido la entrada simbólica de cinco camiones de ayuda humanitaria para dos millones de personas. La escena, según describen, es desgarradora: “Los palestinos se amontonan frente a los puestos de reparto de comida para recibir lo que sea… una pequeña ración… arroz, lo que les caiga en las manos”. Entre los brazos extendidos, destacan los de niños pequeños, platos vacíos y miradas desesperadas.

El clamor de la onu y del papa

La comunidad internacional comienza a reaccionar. La ONU advierte que más de 14.000 bebés podrían morir de hambre en los próximos meses si no se desbloquea la entrada de alimentos. El Papa León XIV ha sido tajante en su primera audiencia general: ha pedido el fin inmediato del bloqueo. Mientras tanto, Reino Unido ha suspendido sus negociaciones comerciales con Israel, y 17 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han pedido revisar el acuerdo de asociación vigente con Israel desde el año 2000, el cual estipula que el respeto a los derechos humanos es la base de la cooperación bilateral.

una ayuda que no llega

Desde Palestina, Soraida Hussein confirma la magnitud del desastre: “Sí, sí, sí, peor y sin detalles”, dice. Relata cómo apenas han podido introducir un único camión con ayuda desde que estalló el conflicto actual. Fue un hecho excepcional, casi una fiesta, porque llegó hasta el norte de Gaza, donde pudieron entregar alimentos a mujeres embarazadas y bebés recién nacidos. Pero fue solo uno. “Hay organizaciones que no han podido meter ni cinco camiones; los tienen esperando en las fronteras con Egipto”.

Soraida recuerda que el bloqueo sobre Gaza no es nuevo: “Desde hace dos décadas Gaza ha estado bloqueada, pero esto es un nuevo nivel”. Aun así, las ONG tratan de estirar los recursos disponibles al máximo, colaborando con organizaciones locales para adquirir lo poco que queda en el mercado.

EFE Franja de Gaza

Desplazos sin refugio y niños hambrientos

La situación humanitaria es tan desesperada como confusa. “Casi todas las mujeres y niñas que apoyamos están fuera de sus casas, desplazadas. Durmiendo en la calle”, relata. Describe cómo las familias se agrupan para compartir lo poco que tienen, o se quedan atrapadas por no poder moverse con personas mayores o discapacitadas. “Una compañera no puede evacuar porque su suegro es ciego. Hay familias bloqueadas que no han podido salir”.

Las escenas son difíciles de asimilar. “Ayer una madre nos contaba que su hijo lloraba porque tenía hambre y no tenía pan”. Soraida lamenta: “Es algo que toca la humanidad. Es indignante. En las casas palestinas nunca faltó comida, es parte de nuestra identidad compartirla. Que hoy no haya ni para los niños es un golpe a la dignidad”.

Romper lazos

Preguntada sobre lo que espera de la comunidad internacional, Soraida es clara: “Entre más se rompan los acuerdos económicos con el gobierno de Israel, más posibilidades hay de abrir una grieta en la muralla”. Pide acciones concretas, no solo declaraciones: “Europa debe adoptar posiciones prácticas, tácticas. No se puede dejar toda la política en manos de Estados Unidos”.

En medio del caos, el mensaje es firme: no es solo un conflicto armado, es una crisis humanitaria sin precedentes. El hambre, la muerte y la desesperación avanzan tan rápido como los bombardeos. Y mientras, cientos de camiones cargados con esperanza siguen esperando a las puertas de Gaza.