Soleá, 'la Beyoncé de Triana', lista para Eurovisión Junior: "Ya me siento la ganadora de mi país"

Siempre palante. Soleá cuenta la horas que quedan hasta la gran final del festival de Eurovisión Junior 2020 (este domingo a las 17.00h. en TVE). La niña sevillana, de sólo 9 años, lleva a sus espaldas el peso de representar a todo un país en un certamen en el que siempre, aunque cueste creerlo, España queda bien. "Estoy súper contenta de hasta dónde he llegado y súper nerviosa. Y aunque no ganemos, yo pienso que soy la ganadora de mi país", explica.

Soleá, perteneciente a la saga de los Farruco (hija de Farru, sobrina de Farruquito, nieta de la Farruca y bisnieta de Farruco), ha protagonizado este viernes una divertida rueda de prensa en Madrid antes de la gran cita. Algo tímida al principio pero con un descarado derroche de carisma, la artista ha asegurado que esta experiencia la va a marcar de por vida. "Cuando sea mayor siempre recordaré que de pequeñita representé a mi país en Eurovisión Junior 2020", ha dicho.

Y eso que, por culpa de la pandemia, éste será el primer festival en el que los cantantes no estarán en la sede del certamen y la actuación no será en directo. Soleá grabó hace varias semanas su puesta en escena de "Palante", de la que ya se conocen algunos secretos. Con toque urbano y atmósfera de neones, la niña estará acompañada de cuatro bailarines con mascarilla en una actuación en la que no faltarán skates, grafitis y, sobre todo, mucho ritmo y energía. En cuanto al vestuario, Soleá lucirá un dos piezas color verde con reflejos dorados, muy urbano y con un toque flamenco gracias a los flecos, elaborado por Beatriz Montero, y unas deportivas doradas, de Natalia Millares.

Soleá, que no ha visto aún su actuación, promete buen rollo y unas irrefrenables ganas de bailar. Y es que tanto ella como sus bailarines no paran de moverse durante los tres minutos de actuación. "Parece fácil bailar y cantar a la vez, pero no lo es. Me he tenido que preparar mucho", admite.

Soleá parte con opciones de victoria gracias a la popularidad del tema entre los expertos y profesionales del festival y el propio sistema de votación, que permite a un país votarse a sí mismo. Su predecesora Melani ya consiguió el año pasado el tercer puesto en la clasificación final al ser segunda en el televoto y tercera en el jurado. Pero pese a la enorme presión de situarse entre las favoritas, Soleá fija su meta en la mera paticipación. "El premio es estar aquí y tener la oportunidad de representar a tu país siendo tan pequeñita", ha dicho. Por si acaso, echará mano de su amuleto para quedar en la mejor posición posible. "Siempre llevo un collar que tiene la mano de Dios. Cuando den los votos yo la voy a besar para que todo vaya bien", ha explicado.

La apodada como la 'Beyoncé de Triana' pide a la gente que vote por ella y no rechaza representar a España dentro de algunos años en el sénior. Toda una declaración de intenciones por parte de un artista que se mira en el espejo de Stevie Wonder, Julia Michaels, Aitana, Christina Aguilera o Bruno Mars. El primer objetivo será enamorar a Europa este domingo al ritmo de "Palante".