Concha Velasco: "Cuando una se acerca al final de la vida decide querer a los amigos de toda la vida"

"Me he tomado ya mi vaso de agua calentita, pero me acabo de levantar, perdona mi voz" dice Concha Velasco a Carlos Herrera tras el saludo del comunicador de COPE.

Esta joven actriz, que va a cumplir 81 años el próximo domingo, el 29 de noviembre, está en plena forma "porque me cuido mucho" confiesa y porque le gusta la vida por encima de todo. Por ello, quiere celebrar por todo lo alto o como le permita el coronavirus, su cumpleaños. "No podemos hacer grandes celebraciones, pero no podemos estar tristes". Para evitar ponerse triste, Concha Velasco pone la televisión pero "no veo las noticias desde hace mucho porque no quiero pelearme con nadie. Me pongo la película del oeste después de comer".

En su ratito de descanso antes de irse a trabajar. Sí, a trabajar, porque sigue encima de las tablas. Cada tarde se mete en la piel de María, una mujer que se queda sola en el rascacielos donde vive y en el que se ha desencadenado un incendio. El resto de vecinos puede salir del edificio, pero ella, María, tiene 80 años y limitaciones de movimiento. Así comienza el argumento de ‘La habitación de María’ que está en la cartelera del teatro Reina Victoria de Madrid.

[ESCUCHA AQUÍ LA 'PLAYLIST' DE CONCHA VELASCO EN "HERRERA EN COPE"]

"Si váis al teatro váis a ver un monólogo que no es un monólogo porque Manuel cada vez me lo pone más difícil" dice en su defensa, por si algún espectador encuentra pegas a su interpretación. Aunque, en realidad, Concha pasa de las crítica, ahora le preocupan otras cosas porque "cuando una se acerca al final de la vida decide querer a los amigos que ha tenido a lo largo de la vida".

Una vida encima de los escenarios de toda España, en la pantalla de los cines y con pinitos en la música. ¿Quién no ha cantado en alguna ocasión su 'Chica ye-ye'? "La música es muy importante para mí, me gusta la música clásica, la sinfónica... Me enseño a cantar mi madre con doña Concha Piquer, no soy Paloma San Basilio, pero en mi estilo no lo hago mal. Si lo hiciera perfecto sería maríaperfecta y no lo soy"

La 'playlist' de Concha Velasco

Como la música que más le gusta a Concha Velasco es la clásica, la sinfónica, ha traído en su lista 'Para Elisa de Beethoven' muy importante en su vida porque fue la música que escogió para presentarse a una prueba de ballet, una disciplina a la que quiso dedicarse durante su juventud además quería que su hijo Manuel que tocaba muy bien el piano se dedicara a la música clásica.

'Ojalá que te vaya bonito' con María Dolores Pradera. Por María Dolores Pradera siente devoción, " fue mi maestra, el otro día fue a verme al teatro su hija, Elena Fernán Gómez. Cuando viví en Ventas se acababan de casar Fernando Fernán Gómez y María Dolores y a doña Carola, madre de Fernando tuve la suerte de proteger. Todos los cumpleaños María Dolores me cantaba Las Mañanitas".

‘Reloj no marque las horas’ de Lucho Gatica. De Lucho Gatica dice que "es de reclinatorio. Era maravilloso, su voz, en 'Yo me bajo en la próxima y usted' la cantábamos José Sacristán y yo al final del primer acto".

Pero a Concha Velasco que aprendió a cantar con su madre, "me enseñó a cantar a través de doña Concha Piquer. Mi madre es mi maestra de vida, pero sobre todo me enseñó a través de doña Concha Piquer y de la Zarzuela" no por ello no escucha música en inglés como 'Hey Jude' The Beatles

El broche final a esta 'playlist' lo pone Concha Velasco con Victor Manuel y su "Quiero abrazarte tanto"