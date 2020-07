El consejo de Alessandro Lequio a Enrique Ponce para afrontar su ruptura con Paloma Cuevas

El romance entre Enrique Ponce y Ana Soria está llamado a ser uno de los romances del verano. La noticia saltaba hace unas semanas y todos los focos de la atención mediática se centraban en la diferencia de edad que existe entre el torero y la estudiante de Derecho, de 21 años de edad.

La ruptura de Enrique Ponce con Paloma Cuevas pilló a todo el mundo por sorpresa, incluso a muchos periodistas de la crónica rosa que no esperaban para nada este paso. Pocos días después de conocer esta ruptura, salía a la luz el nombre de Ana Soria, que ya se ha convertido en uno de los personajes mediáticos más buscadas de este verano.

Viendo la repercusión que había provocado los movimientos amorosos de Enrique Ponce, tanto él como su exmujer, Paloma Cuevas, quisieron publicar un comunicado para confirmar de forma oficial la ruptura: "Viendo la repercusión mediática que estamos teniendo en los últimos días, queremos manifestar que nos encontramos en trámites de separación de hecho".

Alessandro Lequio da un consejo a Enrique Ponce

Sobre este divorcio se ha referido el colaborador de 'El programa del verano' Alessandro Lequio, que ha querido lanzar este consejo a la pareja de cara al divorcio: "Cuando de verdad lo que importa son los hijos, el divorcio no debe suponer ningún problema. Si tú de verdad quieres o has querido a una persona, desde el momento que asumes que la relación está rota lo que tienes que hacer es desearle lo mejor a tu ex".

El colaborador sabe bien de lo que habla, ya que tras su separación con Ana Obregón consiguió mantener una buena relación, lo que les ha permitido vivir juntos muchos buenos momentos en familia junto a su hijo Aless.

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce

Enrique Ponce está viviendo una nueva historia de amor con Ana Soria, con la que se ha dejado ver en familia disfrutando de un día de playa o en restaurante compartiendo mesa con los amigos de ella. Con la temporada taurina plenamente paralizada por la crisis del coronavirus, el diestro suele pasar mucho tiempo con ella y con su familia, con la que mantiene una muy buena relación y que al parecer fue una de las claves para que comenzara su relación con la futura abogada.

Por su parte, tras varias semanas de silencio, Ana Soria se pronunció hace unos días para reconocer que está viviendo un muy buen momento junto al diestro y que ella no tuvo nada que ver en su ruptura con Paloma Cuevas. Por su parte, la familia de Soria se quiere mantener al margen de todas las informaciones que están a apareciendo sobre su hija y el reconocido torero. Hace unos días, la madre de Ana Soria mostró su enfado tras sufrir la persecución de un grupo de periodistas que querían saber más sobre el punto en el que se encuentra la relación entre la joven almeriense y Enrique Ponce, hasta llegar al punto de decir a la reportera que si estaba sorda tras señalar en varias ocasiones que no estaba dispuesta hablar.

Enrique Ponce todavía no se han pronunciado sobre la relación, pero teniendo en cuenta las imágenes que han aparecido en las últimas semanas se le ve muy ilusionado y con muchas ganas de forjar algo bonito con Ana Soria, ya que parece ser uno más de la familia y también uno más del grupo de amigos de la estudiante de Derecho.

