Ramón García se rompe tras conocer la muerte de Aless Lequio: "Era un chico maravilloso"

Ana Obregón y Ramón García presentaron durante cinco temporadas consecutivas el exitoso programa "¿Qué apostamos?". Gracias a ese espacio de televisión se forjó una de las amistades más fuertes que se recuerdan en televisión. Ana y Ramón transmitían complicidad y buen rollo. Eso les llevó también a ser pareja en varias Nocheviejas para dar las campanadas en la televisión pública.

El fallecimiento a los 27 años de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, ha golpeado duramente a Ramón García. El veterano presentador se ha enterado de la noticia mientras conducía un programa en directo en la televisión de Castilla - La Mancha. Al borde de las lágrimas, Ramonchu ha querido dedicarle unas bonitas palabras a su compañera. "Esa foto que ven en su pantalla es la foto del perfil del teléfono de Ana Obregón. Hoy a las dos de la tarde le he mandado un mensaje a Ana para que me cuente cómo iba la cosa. Cuando me he sentado para empezar este programa me hablaban del fallecimiento de Aless. Me cuesta hablar en pasado de él. Yo le conocí cuando era un bebé. Le he visto crecer y para mí era es un niño muy especial", ha comenzado diciendo Ramón.

"Hoy mi querida Ana, que estará destrozada, ha perdido lo que más quería en este mundo. A su único hijo. Y eso tiene que ser durísimo. Por eso, hoy permítanme que les mande todo mi cariño y que mi trabajo se lo dedique al recuerdo de Aless y a la que durante tantos años fue mi compañera de trabajo. Y que después de todos esos años sigue siendo una de mis grandes amigas. La última vez que la vi fue en esta televisión. Ella, siempre muy generosa conmigo, vino de invitada a un programa. Y ella es una chica maravillosa. Y Aless, su niño, también lo era. El beso más grande desde aquí, querida Ana. Y como hacíamos siempre que comenzaba "¿Qué apostamos?" (largo silencio) te agarro la mano, empieza la música - porque la vida tiene que seguir - y hoy también haré el programa contigo. Nos vemos muy pronto", ha dicho el veterano presentador al borde de las lágrimas.

Las emocionadas palabras de #RamonGarcia sobre Aless Lequio , el hijo de Ana Obregón , que ha fallecido a los 27 años #DEP@EncompaniaCMMpic.twitter.com/wxaHfZ3nvk — MASPITV (@TVMASPI) May 13, 2020

Hace unos meses, el propio Ramón García confesaba que había perdido un hijo. "Hay veces que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, y haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales, e incluso perdí un hijo haciendo un ensayo de un ¿Qué apostamos? Hice el programa, mi mujer estaba sentada allí todavía antes de hacerle el legrado y mis padres estaban al lado. Yo hice el programa, y nadie se enteró", contó en una entrevista.

LA LUCHA INCANSABLE DE ALESS Y SU MADRE

Tanto Ana Obregón como Alessando Lequio han estado siempre al lado de su hijo. La presentadora ha dado estos dos últimos años toda una lección de fuerza y valentía al hablar del tratamiento al que se estaba sometiendo su hijo. "Cualquier madre saca fuerzas de todos lados, Aless me da mucho ejemplo, lo lleva con mucho humor. El otro día íbamos en el ascensor y me salta: "Mamá, esto de la quimio es muy bueno así no me tengo que quitar los pelos de la nariz', dijo durante un acto a finales del año pasado. "¿Qué le pides al 2020?", le preguntaban a Ana Obregón en ese mismo acto. "Nos queda poco de tratamiento, al 2020 le pido volver a vivir", respondía.