La confesión de Diego Arrabal que puede poner punto y final a la docuserie de Rocío Carrasco: "No es un juego"

La docuserie de Rocío Carrasco sobre su cruda verdad está creando opiniones dispares respecto a su historia. Sobre todo, conforme van avanzando los episodios y se van destapando aspectos de su vida hasta ahora desconocidos.

Sobre esta cuestión y el futuro del espacio de la hija de Jurado se ha hablado, una vez más, en 'Viva la Vida'. Este sábado, en el programa que presentaba Emma García se abordaba esta problemática y el paparazzi Diego Arrabal. Según el colaborador, la continuidad de las próximas emisiones podría estar en peligro. "Peligra la emisión de estos capítulos. Hay movimientos judiciales que así lo avalan. Rocío Flores está tremendamente mal, muy mal. Para salvarse ella (Carrasco) sacrifica a su hija. Los próximos episodios son muy duros y se están reeditando porque pueden traer consecuencias no muy buenas". Estas palabras dejaban a todos los que se encontraban en plató con muchísimas preguntas por resolver.

Una docuserie, como se puede apreciar, que está provocando momentos de auténtica tensión también tras las cámaras. En esta ocasión, solamente queda esperar al próximo miércoles para ver si finalmente la emisión de todos los episodios llega a término como está previsto. De ser cierto lo que asegura el paparazzi, podrían censurarse partes de este espacio que protagoniza la hija de Rocío Jurado e incluso interrumpirse su emisión. Algo que dejaría numerosas incógnitas ante la opinión pública de nuestro país.

El vínculo personal que une a Rocío Carrasco con Miguel Bosé

Miguel Bosé y Rocío Carrasco están acaparando muchísimas horas de televisión por sus respectivas reapariciones públicas. El cantante llegó a batir un récord con el programa de Ébole y que reunió a 2.659.000 espectadores ante la pequeña pantalla. Pero habrían más vínculos entre el artista y Carrasco. Según ha contado Pilar Eyre en 'Lecturas', parecen tener más cosas en común.

Con el paso de los años, Miguel Bosé fue perdiendo la relación con su padre, Luis Miguel Dominguín, y fortaleciendo el vínculo con su madre. Cuando Lucía Bosé y Dominguín se separaron, ambos comenzaron una "guerra similar" a la que protagonizan "actualmente Rocío Carrasco y Antonio David". No obstante, en esta ocasión, "las tornas parecen estar cambiadas".

"Es un machista, un mal padre y un mal marido, me ha puesto los cuernos, no soporto su forma de vida", declaraba Lucía según el artículo de la mencionada periodista. Mientras tanto, Dominguín, quien "la había abandonado por su sobrina Mariví", solo le dedicaba buenas palabras: "Lucía es una mujer excepcional... Después de unos años llenos de conflictos, la invité a cenar y, a partir de ahí, nos convertimos en casi amigos. Cada día me llama por teléfono y me cuenta sus planes. Si me necesita se lo daría todo".

Vidas similares, por tanto, en según qué partes como se puede observar si comparamos ambas biografías.