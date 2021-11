La clara respuesta de Ramón García cuando Nuria Roca le pregunta por su ideología política: "No me gusta"

Este domingo, Nuria Roca volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de 'La Roca'. Asimismo, ha recibido a míticos rostros en el plató. En primer lugar, la presentadora dio la bienvenida a Ana Milán. La actriz sorprendió al confesar que le ofrecieron formar parte del mundo de la política: "Yo ahora mismo no tengo tiempo. Me lo han ofrecido pero me parecería una irresponsabilidad porque hay que estar muy preparado para ello. Otra cosa es que no lo estén".

Tras estas llamativas declaraciones, la conductora del espacio recibió a Ramón García, quien fue un mítico rostro de TVE y que ahora se encuentra al frente de 'En compañía'. En primer lugar, el presentador recordó algunos de los momento más polémicos que ha vivido al frente del programa de Castilla-La Mancha Media.

García hizo hincapié en el conflicto que tuvo con un espectador, cuando le dijo que no veía la televisión. "Yo no veo la tele", dijo el hombre al que llamaron en directo desde 'En compañía'. . "A mi la gente esta que dice yo no veo la tele con desprecio me da un coraje. Yo no veo la tele como si lo que hiciésemos aquí fuese una mierda, pues igual la mierda la hace usted caballero", le soltaba entonces García. "Un poquito de educación, que menos, que aquí vive y trabaja mucha gente de esto. Y encima hacemos un programa que ayuda a los demás. Yo no sé en que trabaja usted ni me interesa", zanjaba el comunicador para dar por finalizada la llamada, hace unas semanas.

"Pensé que transmitía desprecio por mi oficio y no tengo porque aguantarlo”, se defendía el presentador en el plató de laSexta, recordando este momento. Por otro lado, la presentadora quiso preguntarle por política y si cree que una figura pública debe pronunciarse al respecto. "A mí no me gusta hablar de política, todos tenemos nuestras ideologías. Pero no me gusta porque luego te marca y no me gusta que nadie me marque. No es cómodo. A mí no me interesa", aseguraba García.









"Tuve buen ojo con Pedro Sánchez"

"En mi tierra es una tierra donde se vive intensamente la política. Y había mucha gente que decía este es del PNV seguro y otros dicen este es del PP. Porque claro cuando tu estás en Madrid eres el vasco y cuando estás en Euskadi eres el de Madrid. A la gente le gusta poner etiquetas y yo no dejo que me las pongan. Yo tengo mi ideología y voto", aseguraba el invitado.

A raíz de esto, Roca no pudo evitar preguntarle por Pedro Sánchez, dado que el entrevistado fue uno de los primeros en darle voz y un hueco en los medios de comunicación, concretamente en Punto Radio. "Diseñamos una franja de 4 a 5 de hacer una charla, más que una tertulia era invitar a gente a charlar y yo a mi productora le dije quiero políticos jóvenes que no sean conocidos. Y me presentaron una lista en la que estaban una chica que era Soraya Sáenz de Santamaría, que era diputada o José Luis Ayllón. Y en el lado socialista estaban un chico llamado Antonio Hernando, otro que era Óscar López, otro Antonio Hernando y otro Pedro Sánchez", recordaba el presentador vasco.

"Pedro era un chico que me dijeron que no era diputado, que estaba en el ayuntamiento y que hablaba muy bien", agregaba. "¿Tu ahora cuando lo ves lo reconoces?", se interesó la presentadora. "En algunas cosas si... Les trataba mucho, yo estaba cenando con ellos. Lo bueno es que no hablaban de política y nos divertimos mucho", confesaba.

“Con los años he visto la evolución de todos estos chicos, Soraya que fue vicepresidenta y ahora Pedro que es Presidente. Y me llama la atención porque tuve buen ojo, porque todos esos chavales que entonces eran incipientes diputados ahora son personas influyentes de la política de este país. Yo tuve ese ramillete y todos se acuerdan de aquellos ratitos", apuntaba García.