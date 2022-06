El chef Dani García explica a Pablo Motos su truco definitivo para cocinar una tortilla de patatas perfecta

Pablo Motos ha recibido este lunes en ' El Hormiguero ', al reconocido chef Dani García, con el que ha podido hablar de su carrera y también de algún que otro truco culinario interesante para todos los espectadores.

En este sentido, Dani García ha respondido a la pregunta del presentador sobre cómo se debe llamar a un restaurante para que tenga gancho y también éxito: "Lleva un gran trabajo detrás, me inspiro en cualquier cosa como las canciones y siempre hay una historia detrás de cada nombre. Detrás de cada éxito hay un estudio de muchas cosas, incluso que las mesas de dos dejan más dinero que las de cuatro: “El dato es el nuevo petróleo, es oro líquido. La gente necesita cariño y queremos saber lo que necesita, para eso el dato es esencial. También está estudiado el orden en que están los platos en la carta: "Al principio ponemos siempre lo más barato, es un tema psicológico. Si el nombre es más feo, se pide menos y todo esto lo lleva el departamento de Business Intelligent, queremos llevar la restauración a otra esfera".

Además, el chef ha explicado el motivo por el que decidió cerrar su restaurante tras ganar su tercera Estrella Michelín : "Tenía claro que si llegaba el milagro de la tercera lo iba a hacer. Tenía pánico de decírselo a mi equipo. También lo hice por respeto a la guía Michelín porque quería un proyecto más grande que no me obligara a estar en el restaurante. No lo entendía nadie, pero es una cuestión de felicidad propia, llevaba 20 años cocinando en la alta cocina y a ella le debo todo. Yo no estaba despreciando nada, pero creo que el mundo de la cocina es muy grande y más allá de la alta cocina".

La mejor tortilla de patatas y la boda de Sergio Ramos

Como dato curioso, García ha explicado cómo fue dar la comida de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio: "Pienso que no haré un evento jamás en la vida de ese nivel tan personalizado. A nivel creativo fue un esfuerzo brutal, pero salió todo genial si no fuera por dos comensales que nos dieron la noche. Victoria Beckham que nos cambió todo el menú, todo a base de verduritas, además recuerdo que tenía al lado siempre un bol de caramelos de menta, agua de coco y gel hidroalcohólico. Y luego un segundo comensal que era como un niño pequeño con las peticiones y que se llamaba Pablo Motos".