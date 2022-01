Cayetano Martínez de Irujo deja de piedra a Chicote con la imitación de su madre, la duquesa de Alba

La noche del martes, Alberto Chicote regresó a la parrilla de laSexta al frente de 'Fuera del mapa', programa en el que viaja por toda España para descubrir los lugares más espectaculares y escondidos de nuestro país junto a reconocidos personajes. En esta entrega, el cocinero disfrutó de una bonita ruta con la compañía de Ana Guerra y otra con Cayetano Martínez de Irujo.

El invitado se mostró totalmente sincera con el presentador, tanto que habló tanto de su vida personal como de sus traumas de la infancia. “Soy demasiado sensible, me afecta todo mucho. Voy aprendiendo, pero es difícil la combinación de ser tan fuerte y tan sensible”, comenzaba contando Cayetano a Chicote. A raíz de esto, confesó que el ser así le ha perjudicado a la hora de tener pareja. “No me entendía muy bien con mis parejas. A mí me ha costado mucho aprender a querer y a abrirme. Tengo esa especie de contención y lo tapas o lo guardas todo”, explicaba, haciendo referencia a que siempre le ha costado mostrar sus sentimientos. A raíz de esto, el presentador se interesó por las mujeres que han pasado por su vida: “Me estoy intentando poner en tu situación, el día que tu llevas a tu novia al Palacio de Liria”.

“A mi madre la tenía curada de espanto”, reconocía el entrevistado, entre risas. “Hubo una que se negó especialmente, que no voy a decir el nombre. Mi madre no se equivocaba nunca con su intuición de las personas”, agregaba, dejando claro que a una pareja suya le achantó la familia de la que venía. “A mi madre la tenía curada de espanto de presentarle novias mías, de todas las nacionalidades y de todos los tipos, pero yo le presentaba muy pocas”, señalaba.

“Pero me acuerdo, una vez en Navidad, que salía yo con una modelo americana que estaba sola en Madrid. Era impensable para ella que, sin tener una relación oficial o ser matrimonio, viniese a cenar el día 24”, recordaba Cayetano. “Entonces, le dije a mi madre que estaba sola aquí y no podía dejarla sola el día 24. O venía a cenar o me cogía un túper y me iba con ella. Entonces, que yo me fuera no podía con ello porque quería que estuviéramos todos, así que aceptó que viniese”, contaba.









Chicote: "Te sale muy bien la voz, me hace mucha gracia"

“Todos mis hermanos se lo pasaron fenómeno. Estaban encantados porque ella era guapísima. Nos ha fastidiado”, decía el entrevistado con una sonrisa. “Eras un rompecorazones…”, señaló el cocinero. “Yo buscaba el cariño que me había faltado de niño en las mujeres”, se justificaba el invitado. “A Genoveva la quiso muchísimo, a la madre de mis hijos”, declaraba Cayetano, recordando el aprecio que la Duquesa de Alba sentía por Genoveva Casanova.

“Yo le conté a mi madre que me casaba por teléfono y que mi mujer estaba embarazada”, confesaba. “Le dije que le iba a hacer abuela y ella dijo ‘¿Cómo?’. Que te voy a hacer abuela, le repetía. ‘¿Cómo dices?’, me contestaba”, recordaba el entrevistado la conversación telefónica que tuvo con su madre, mientras imitaba la voz de la Duquesa de Alba. “Le repetí que la iba a hacer abuela y me dijo que qué maravilla, la cachonda”, contaba entre risas.

“¿Cómo? Ay, qué maravilla. Nietos tuyos, qué maravilla”, le dijo entonces la Duquesa de Alba a su hijo, lo que él representó mientras ponía la voz de su madre. “La imitas muy bien”, reaccionaba el conductor del espacio con una carcajada. “Te sale muy bien la voz, me hace mucha gracia”, apuntaba Chicote. “Seguro que se lo hiciste alguna vez a ella y se moriría de la risa”, comentaba el presentador. “No, no, no me atrevía. Los Morancos, sí, pero yo no”, aseguraba el entrevistado, dejando claro que nunca fue capaz de mostrar a su madre su imitación.