Carmen Porter es duramente criticada tras difundir información falsa: "Me lapidan"

Carmen Porter ha vuelto a convertirse en el centro de las miradas al difundir una información que ella no creía que fuese falsa, lo que ha provocado que muchos usuarios de Twitter la hayan criticado sin cesar. La presentadora de 'Cuarto Milenio' utilizó sus redes sociales para preguntar por la veracidad de una información, pero lo hizo difundiendo dicha noticia, por lo que muchos creyeron que era cierta.

La polémica noticia iba acompañada del siguiente titular: "Irene Montero prohibiría las series de Netflix y HBO porque las actrices son demasiado guapas". Esta información, sin necesidad de contrastarla, parece claramente una "fake news", no obstante, la periodista quiso comprobarlo y pedir ayuda para ello.

"¿Esto es verdad? Os juro que no sé si es coña o lo ha dicho en serio. O, siquiera, si lo ha dicho. Irene Montero prohibirá las series de Netflix y HBO porque las actrices 'son demasiado guapas'", comentó Porter, mostrándose muy confusa.

Sus dudas ante esta noticia falsa hicieron que recibiera multitud de criticas y comentarios negativos, ya que muchos la tacharon de ignorante o de haberlo hecho a propósito como excusa para arremeter contra Podemos.

��Carmen Porter pregunta si es cierta la información de un medio ultrafascista...hay dos posibilidades:��

1. Porter sabe perfectamente que es mentira pero lo difunde porque meter �� contra Podemos le mola.

2. Porter ha sacado su máster en la prestigiosa universidad de HardVaraca pic.twitter.com/nNYXzzoM5e — sikokosmik (@sikokosmik) October 7, 2020

Dado el revuelo causado, la comunicadora decidió responder a las acusaciones y privatizar su cuenta de Twitter para frenar los comentarios ofensivos hacia su persona a raíz del comentado tweet. "¡Ya quito el candado! Viene genial de vez en cuando para hacer limpia", reconoció.

"Menos mal que solo he preguntado por la veracidad de una noticia. Si llego a publicar algo del caso Dina, que hoy está de actualidad, me lapidan", respondió. "Pues parece que menos el titular, porque no puede prohibir, el resto es verdad", concluyó mientras opinaba que la noticia no era del todo falsa.



¿Esto es verdad? Os juro que no sé si es coña o lo ha dicho en serio. O, si quiera, si lo ha dicho.

Irene Montero prohibirá las series de Netflix y HBO porque las actrices 'son demasiado guapas' https://t.co/K5E1V6mpAD — Carmen Porter (@carmenporter_) October 7, 2020

Menos mal que solo he preguntado por la veracidad de una noticia. Si llego a publicar algo del caso Dina, que hoy está de actualidad, me lapidan. pic.twitter.com/pYNagW58vR — Carmen Porter (@carmenporter_) October 7, 2020