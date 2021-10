Carmen Chaparro revela el duro momento que pasó con Máximo Huerta por El Gordo: "Fuimos los únicos"

Este jueves, Carme Chaparro se ha vuelto a poner al frente de 'Los teloneros'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja y de la situación política, los colaboradores hicieron mención a la esperada Lotería de Navidad.

Aunque todavía quedan unos meses para que se celebre el sorteo, el programa de Cuatro ha querido analizar el llamativo incremento de la intensidad de las administraciones, con algunos números reafirmándose como los más demandados por los compradores. Ante esto, Castelo mantuvo su postura y aseguró que, como cada año, se negaba a comprar cupones y participar en participaciones "ni de Mediaset ni de Todo es mentira", al tener una muy mínima posibilidad de ser agraciado: "Yo no compro nunca nada y todo el mundo me dice '¿Y si toca cómo te vas a sentir?'".

Sin embargo, Carmen Chaparro no estaba de acuerdo con su actitud y quiso lanzarle una advertencia, basándose en su propia experiencia. "A mí me pasó eso", soltó entonces la conductora del espacio. "Me pasó una vez con Máximo Huerta", aseguraba, haciendo referencia a quien fue su compañero en su etapa de Informativos Telecinco. "Él estaba en la delegación de Valencia y yo en la de Barcelona. Le llamé y le dije 'Compra un numerito de Valencia y yo te compro uno de Barcelona'. Llegó tarde, no compró... Y tocó el Gordo. Y Max y yo fuimos los únicos que no tenían número", recordaba.









"Tocó el número de la delegación de Valencia"

"¿Estás de broma?", reaccionaban los colaboradores, muy sorprendidos. "Tocó el número de la delegación de Valencia", afirmaba la comunicadora. "Max, llama si nos estás viendo", decía la periodista, dirigiéndose directamente a cámara. "¡Qué locura!", exclamaba Castelo, sin dar crédito ante lo que le pasó a su compañera.

Fue en 1999 cuando la delegación valenciana de Mediaset, concretamente en Elche, fue premiada con El Gordo. El gerente de la delegación valenciana de Atlas compró 100 décimos a repartir entre los trabajadores que estuvieran interesados. Como consecuencia, estos y algunos de la delegación de Palma de Mallorca, se repartieron 3.000 millones de pesetas.