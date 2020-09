Carmen Borrego pide perdón a Emma García por lo que le hizo la semana pasada: "Te pido disculpas"

Carmen Borrego se ha convertido en la protagonista de Telecinco tras su entrevista en exclusiva en la que hablaba de la vida personal de Rocío Carrasco. Desde entonces, no han dejado de salir polémicas en torno a la familia de las Campos y de Antonio David Flores. El revuelo fue tal, que Borrego estuvo en boca de todos e, incluso, visitó todos los espacios del corazón, donde sus intervenciones han dado mucho que hablar.

Asimismo, todos los colaboradores del formato del corazón se han mostrado muy decepcionados con las declaraciones de Borrego en la entrevista, en concreto el padre de Rocío Flores, quien sacó su artilleria pesada para vengarse de la menor de las Campos. Es por esto por lo que Borrego ha tenido que defenderse multitud de veces frente a las acusaciones de sus compañeros, tanto que ha perdido la paciencia y los modales en algunas ocasiones, en concreto con Emma García.

Dada su actitud de la semana pasada en 'Viva la vida', Carmen Borrego se ha visto obligada a pedir perdón frente a las cámaras. Al comenzar el programa de este sábado, la hija de María Teresa Campos ha resumido como está viviendo estas últimas semanas y ha asegurado estar pasando por un mal momento, tanto por ella como por su entorno. "Llega un momento en el que uno tiene la necesidad de que todo se tranquilice. Yo no soy solo yo, tengo familia e hijos que lo pasan peor que yo", ha comentado.

Acto seguido, mientras se justificaba, Borrego se ha dirigido a Emma García para disculparse por su comportamiento con ella en estas dos últimas semanas. "Yo sí que querría pedirte disculpas a ti, porque en ningún momento he querido estar borde contigo", ha asegurado. La presentador ha aceptado sus disculpas y ha defendido a su invitada, ya que considera que su actitud era fruto de "una coraza" para no sufrir.

"Me puse una coraza de algo que yo no soy. Si en algún momento te has sentido mal, te pido disculpas", ha reconocido Borrego. "Vamos a aclararlo. No es que me haya sentido mal, es que me ha extrañado que mostrases esa actitud borde. Hoy te noto más tú, como yo te conocí. Ojalá puedas aclarar y cerrar todas esas puertas", ha concluido la comunicadora, dejando a un lado el enfrentamiento entre ambas.