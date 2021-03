Carlota Corredera revela lo que Antonio David dijo fuera de cámaras y que podría dar la razón a Rocío Carrasco

El pasado domingo 21 de marzo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanzó un 33,3% de share. Los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Desde entonces, todos los espacios han dedicado parte de su contenido a analizar esto y se han pronunciado muchos rostros reconocidos, entre los que han destacado algunos políticos como Mónica García, Irene Montero, Iñigo Errejón, Adriana Lastra o Rocío Monasterio, entre otras. Como era de esperar, los testimonios de Rocío Carrasco se han convertido en el pilar que sostiene 'Sálvame' cada tarde.

Este lunes, el espacio de Telecinco comentó los dos nuevos capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco emitidos la noche anterior. Para ello contaron con una psicóloga que les ayudó a analizar el comportamiento de la hija de Rocío Jurado, además aseguró que "un maltratador nunca es un buen padre". Estas palabras dieron pie a un conflicto entre Antonio Montero y Carlota Corredera.

El colaborador salió en defensa de Antonio David, dado que cree que es un buen padre. "Están haciendo un repaso por las redes sociales de las portadas de las exclusivas de Antonio David. Y yo creo que vale la pena leer esos titulares y hacer una reflexión de lo que esos niños, sin saber lo que ha pasado intramuros, pero lo que sí ha pasado públicamente lo que él ha llegado a decir públicamente de la madre de sus hijos. Porque ahora está hablando Rocío Carrasco, pero Rocío lleva sin hablar del padre de sus hijos ni sé los años, pero él sí lo ha hecho", le respondió Corredera, intentando rebatir su opinión.

El encuentro de Carlota Corredera y Antonio David sin cámaras

"En el documental se recupera solo la portada de la verja, en la que dice que no la pudo sacar por la ventana porque había una verja. Y en el documental se ha demostrado que no es verdad. Entonces a partir de ahí vamos a reflexionar lo que han escuchado eso niños cuando su padre ha contado, públicamente y cobrando, lo que ha contado", sentenció la presentadora del programa.

"Todos hemos sido cómplices, yo la primera… Yo entrevisté a Antonio David y el otro día me vino a la cabeza una conversación. Cuando pasa lo de la orden de alejamiento de Rocío, a los pocos meses, yo quedo con Antonio David y su representante. Yo en ese momento era la directora del 'Deluxe', él estaba pletórico", recordó la conductora del espacio de Telecinco, a punto de desvelar una información desconocida hasta ahora, ya que se produjo en un encuentro sin cámaras.

"En esa reunión nos vendió un contenido brutal… pero en un momento dado, nos aparta su representante para pedirnos una cifra por su testimonio que no se pagaba en el ‘Deluxe’ que ni te puedo decir hacía cuanto… y nos dijo: ‘Es que, si no, a él no le compensa hablar porque tienen tantos problemas con Hacienda’… Era una cifra, la que pedía Antonio… y era para hablar de lo que había pasado en esa casa, y su hija era menor de edad. Su intención era comercializar con todo eso", reveló Corredera, dejando muy sorprendidos a los colaboradores.