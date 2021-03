Rocío Carrasco revela la profecía de su padre sobre Antonio David que se ha cumplido: "No se equivocó"

Rocío Carrasco ha roto su silencio en el primer episodio de la serie documental de Telecinco 'Rocío, la verdad para seguir viva', donde ha narrado sus primeros años de relación con Antonio David Flores. Han sido muchos los titulares que la hija de Rocío Carrasco ha dejado sobre su relación con el que fuera guardia civil, al que no se ha querido referir en ningún momento de la entrevista.

También, Rocío Carrasco ha desvelado muchos secretos relacionados con el origen de su relación y cómo decidió marcharse y dejar todo por él nada más cumplir los 18 años de edad, una decisión que no gustó nada a su padre Pedro Carrasco y a su madre Rocío Jurado.

Las esperadas palabras de Rocío Carrasco

Con predisposición a contar todo, Rocío Carrasco ha denunciado la situación que le ha tocado vivir el tiempo que tuvo que vivir con Antonio David Flores: "Me ha quitado lo más importante que tengo en mi vida y me los ha quitado teniéndolos, ha hecho que me odien y que tengan esa imagen de mí, que es mucho más cruel todavía si cabe. He tenido a mis hijos muertos en vida, he tenido que hacer como que no los tengo estando vivos. Nadie me va a devolver todo lo que me he perdido de ellos. Ya no quiero nada, solo quiero que se haga justicia".

Son muchos los detalles que ha dejado sobre el colaborador de televisión, llegando a incluso a decir que en aquella época estaba ciega y que no veía la realidad, que acabó, según ha explicado ella, convirtiendo a Antonio David Flores en su peor verdugo. En este sentido, la hija de Rocío Carrasco ha explicado cómo fueron aquellos años, donde incluso vivió en un piso con otros compañeros de Antonio David, siendo ella en muchas ocasiones la encargada de lavar los uniformes de todos los convivientes: "Mi vida se limitó a esperar que él volviese de trabajar".

La profecía de Pedro Carrasco sobre Antonio David Flores

Pero uno de los momentos más importantes de la entrevista ha sido cuando Rocío Carrasco se ha referido al pensamiento que tanto su padre, Pedro Carrasco, como su madre, Rocío Jurado, tenían de la relación con Antonio David Flores, subrayando en exclusiva una frase de su padre que siempre recuerda y que al final reconoce como un error por su parte no haberle hecho caso: "El día que cumplí 18 años cometí la torpeza de coger un avión e irme a Barcelona. Cometí la fatalidad de dejar a mi madre tirada en el suelo llorando. Me dijo que iba a ser mi perdición. Es una de las cosas de las que más me arrepiento en la vida, de haberle hecho eso a ella de esa manera. Mi padre me dijo que me iba a arruinar la vida y que volvería con una barriga porque es lo que quería. No se equivocaron ninguno de los dos".

Rocío Carrasco: "Mi madre me dijo "Vas a volver con una barriga porque es lo que quiere" #RocíoVerdad1pic.twitter.com/t2ztL2GFS4 — Rafael García López ���� (@RafaelGarciaLAF) March 21, 2021

