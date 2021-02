Carlos Sobera enmudece a Broncano al darle un mensaje de parte de Mediaset: "Te quieren fichar"

La noche del martes, Carlos Sobera visitó por primera vez 'La Resistencia', una semana después de que David Broncano reconociese que no sabía que era 'First Dates' y qué hacía el invitado en la actualidad. Aunque no tenía un nuevo proyecto que promocionar, el presentador de Mediaset habló de algunos de los programas que presenta actualmente: 'First dates' o 'La isla de las tentaciones'.

Fue entonces cuando Broncano quiso saber más sobre el espacio de citas: "Eso... ¿En qué fase está?", le preguntó. "¿En qué cadena lo dan?", bromeó Sobera para entender su pregunta, a lo que el presentador de Movistar+ asintió. "Eso es Antena... Mediaset: ¿Cuatro? ¿Telecinco?", continuó diciendo Broncano.

A raíz de esto, Sobera quiso devolverle el comentario de la semana pesada y le gastó una broma en directo. "Por cierto, recuerdos de sus directivos...", le dijo el comunicador de Telecinco. Por primera vez, Broncano pareció quedarse sin palabras y sin saber que decir, mientras se escuchaban las risas de Grison de fondo.

"Tengo buen trato con ellos", dijo Broncano, intentando mantener la conversación. "Me han dicho que te quieren fichar...", aseguró Sobera, enmudeciendo a Broncano y creando en su rostro una sonrisa nerviosa. "Vaya silencio se ha hecho", aseguró el conductor del espacio. "Es una broma, ya sé que tu contrato con Movistar es de los buenos", reconoció Sobera entre risas.

Ricardo Castella, también director de 'La Resistencia', se vio obligado a intervenir: "¿Te vas tu solo a Telecinco y nosotros nos quedamos aquí?", preguntó a Broncano, refiriéndose a él y Grison. "Nos hemos mirado preguntándonos si sabíamos algo", agregó con su habitual tono irónico.

"Donde vaya, iréis vosotros, si queréis...", confesó el presentador de Movistar+. Tras el incómodo momento generado por el presentador de Cuatro, Broncano aprovechó para mandar saludos a los directivos de Mediaset porque "son muy buenos". "Tendría una buena charla con Paolo Vasile", reveló.

No obstante, como es costumbre en el espacio presentado por Broncano, tras unos minutos de hablar de su estreno, pasó a hacerle unas preguntas más personales. El cómico se interesó por quien es el que anima al resto "en el evento anual de gente de Mediaset": "¿Quién va a la fiesta y siempre la anima?".

Ante su pregunta, Sobera lo tenía claro y, además de por su seguridad, el presentador se mostró muy sorprendido con su respuesta: "Pedro Piqueras. Es un cachondo en plan 'Broncano', mola mucho".

"Podríamos invitar a Carlos Sobera"

El equipo del programa decidió invitar a Sobera por la polémica broma que hizo Broncano sobre su programa. "El programa First Dates es lo más. Ayer flipé. Salía un chico que dijo 'yo quiero una chica que sea como mi madre. Que me cuide, me mime y me traíga el Cola Cao a la cama'... Escuchas eso y dices... ¡no es verdad!. Me fascina totalmente", explicó Isabel Coixet durante su visita.

"No sé ni quién presenta 'First Dates'", reconoció el presentador sorprendiendo a Coixet. "Carlos Sobera, un hombre del Renacimiento", le aclaró la invitada. "¿Carlos Sobera? Yo pensaba que Sobera sólo animaba a hacer apuestas", bromeó Broncano, para posteriormente sugerír que "podríamos invitar un día a Carlos Sobera".