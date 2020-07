Carlos Latre halaga a Fernando Simón después de todas la críticas que ha recibido por imitarle

Fernando Simón se ha convertido en uno de los personajes más conocidos y comentados a lo largo de todo el estado de alarma. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha sido criticado y halagado por partes iguales y pocos son, a estas alturas, quienes no le ponen cara y voz al epidemiólogo.

Es su característica voz la que ha hecho que gran parte de los imitadores del país se hayan puesto a buscar la imitación de Simón a lo largo de estos meses. Uno de los que antes anunció que tenía la imitación cogida era Carlos Latre.

El imitador que se diese a conocer en 'Crónicas marcianas' y que continúa ligado a la televisión con programas como 'El Hormiguero' o 'Tu cara me suena', no dudó en dedicar su tiempo en conseguir una imitación lograda del portavoz sanitario del Gobierno durante todo este tiempo. Era en el programa de Pablo Motos en el que aparecía ataviado como Simón, haciendo gala de su talento como imitador y bromeando con temas como 'la almendra', la distancia de seguridad, o las críticas que Motos le ha hecho durante el confinamiento: "¿Usted es el de los chistecitos? ¿Es el que dijo que parecía que había dormido en un coche? Bueno, a mí me gustó el chiste".

La respuesta de Carlos Latre a las críticas por imitar a Fernando Simón

Esta imitación 'blanca' de Latre, que no entraba en ninguna polémica, le han generado críticas sobre todo, por quienes veían en la imitación una burla o una falta de respeto.

A los pocos días, el cómico reaparecía en 'Lazos de sangre' donde justificaba su imitación y rechazaba las críticas: "Una imitación como esa no esperas que tenga repercusión negativa porque es humor, es reírse y somos un país de risa y guasa, pero en las redes sociales la gente se divide y, a veces, pasas a algo peor que la censura, la autocensura. Hay gente que se erige en Torquemeda para decirte lo que se puede o no se puede hacer", explicaba algo resignado.

En su última entrevista en 'laSexta Noche', Carlos Latre volvía a ser preguntado por la polémica de Fernando Simón, y preguntado por sus imitaciones. Ante esta pregunta, el cómico decidía halagar a su imitador: "Me parece adorable. Realmente, es un señor que ha transmitido una bondad y una cercanía fantástica. A mí me ha gustado mucho poder ‘hacerle'", admitía sobre el epidemiólogo.

"Es el personaje del momento. Con chaqueta, sin chaqueta, con camisa, sin camisa, con almendra o sin almendra, es el más buscado", confesaba sobre la relevancia de Simón, en los últimos tiempos.

Pero Simón no era el único con el que Latre se atrevió en el programa de Iñaki López. También se dispuso a imitar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la del ministro de Sanidad, Salvador Illa o la del ministro del Interior, Fernando Grande- Marlaska. Incluso se atrevió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Carlos Latre presenta su imitación de Fernando Simón en 'El Hormiguero' y le llueven las críticas

Raúl Pérez borda la mejor imitación de Fernando Simón hasta la fecha y le dedica esta canción a Pedro Sánchez

La parodia de Carlos Latre imitando a Pedro Sánchez con la desescalada que te alegrará la tarde