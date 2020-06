Carlos Latre presenta su imitación de Fernando Simón en 'El Hormiguero' y le llueven las críticas

Tras una temporada televisiva atípica y complicada debido a la crisis provocada por el coronavirus y el confinamiento, muchos son los programas que se están despidiendo por vacaciones, y presentadores que echan el cierre hasta septiembre. Este es el caso de 'El Hormiguero' que encara su última semana antes de cerrar su temporada.

El programa de Pablo Motos ha sido uno de los pocos que ha aguantado a los envites del COVID-19 y ha sabido reformarse para ofrecer entretenimiento a pesar de todo. Sin embargo, con la nueva normalidad, el programa de Antena 3 también ha vuelto a sus cauces con público, invitados y también colaboradores esporádicos en el plató.

De esta manera, los intérpretes Malena Alterio y Gonzalo de Castro eran los invitados encargados en abrir la semana en 'El Hormiguero' ya que promocionaban 'La maldición del guapo', una de las primeras películas que se van a estrenar en los cines tras todo lo acontecido con el coronavirus, el 10 de junio.

A pesar de que el programa tuvo de todo, el momento más esperado fue ver a Carlos Latre en la piel de Fernando Simón. El imitador prometió semanas atrás que estrenaría su nuevo personaje estrella y fue a pagar su deuda con Pablo Motos.

Carlos Latre imita a Fernando Simón en 'El Hormiguero'Atresmedia

La imitación de Fernando Simón que provoca revuelo en redes sociales

Latre apareció para hacer su sección de 'El telefono escacharrado' disfrazado de Fernando Simón, con camisa blanca, cejas y pelo como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, y con un atril emulando las ruedas de prensa que da el zaragozano.

Este Simón de pega comenzaba su intervención sacando un metro y poniendo medidas de seguridad entre él y Pablo Motos. También apareció acompañado de frutos secos con los que en repetidas ocasiones hizo la broma de la tos que el sanitario justificó en rueda de prensa diciendo que se había comido antes una almendra.

"Usted es el de los chistecitos", decía señalando a Pablo Motos tras semanas de críticas por temas como los test PCR o las mascarillas, llegando a señalar que a Simón "parecía que lo hubiesen sacado de dormir de un coche varios días". "Algún comentario hice, y no fue muy celebrado", bromeaba Motos sobre el asunto.

A continuación 'Latre Simón' comenzó a hablar de algunas de las nuevas medidas, todo ello en tono cómico: "Hay mucha gente que me pregunta qué pasa con los aseos en las piscinas. Les aseguro que el trampolín no es recomendable", decía emulando las declaraciones de Simón sobre el uso de mascarillas. "Vamos a hablar de las nuevas normas. Los niños de 0 a 14 años tienen que estar… la digestión durará entre seis y ocho horas. De los 16 a los 85 pueden bañarse cuando quieran", continuaba parodiando el lío de las fases y de las franjas que se dio al comienzo de la desescalada.

Imitando su voz ronca, y haciendo la broma de estar perdiéndola, ironizaba Latre con el uso de las mascarillas, al igual que bromeó con las ofertas que había recibido: "Vamos a tener a mucha gente que se va a quedar como Legolas de 'El Señor de los anillos' […] Me han dicho que voy a hacer las Campanadas con Cristina Pedroche y he dicho que no, las uvas atragantan mucho".

División de opiniones en redes sociales

Esta aparición de Carlos Latre bajo la piel de Fernando Simón ha causado un gran revuelo en redes sociales. Como en todo ha habido división de opiniones, quienes han disfrutado de esta elaborada imitación expresando frases como "me muero de risa", y quienes han visto que no era momento de hacer una imitiación de un personaje así, y han considerado todo esto una falta de respeto.

#AlterioCastroEH Estoy llorando de la risa con la imitación de Fernando Simón �� — CHEȘȻØ.® (@ChescoRs) June 29, 2020

Pablo Motos intenta desacreditar a Fernando Simón y se demuestra que es un ignorante. Así que el siguiente paso es llevar a un imitador para reírse de él. Cuando no hay argumentos, se pasa al ataque. #AlterioCastroEH — Juan Esnow (@JuanAlbendea) June 29, 2020

Lo siento pero no me ha gustado que imiten a Fernando Simón. Sé que lo hacen con humor pero hay ciertos temas que no hacen gracia.... #AlterioCastroEH — Celita (@thebestcelita) June 29, 2020

#alteriocastroEH@El_Hormiguero la misma gente que se queja de que imiten a Fernando Simon es la misma que se meaba de risa cuando imitaban a Rajoy.... PATETICOS — NURIA (@Nuriaarenedo) June 29, 2020

Totalmente patética la parte del hormiguero con la asquerosa, deleznable e insultante parodia de una de las personas con más sentido común, decencia y profesionalidad de este pais... #alteriocastroeh — miguel fernandez (@llandru) June 29, 2020

