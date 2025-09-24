COPE desvela el misterio de su lona viral y presenta su campaña 'Más voces para escuchar'

Lo que comenzó como un enigmático ‘teaser’ —una lona en el centro de Madrid sin firma con la pregunta "¿Aguantará Sánchez?"— ha culminado en la presentación de "Más voces para escuchar", la nueva campaña con la que COPE reafirma su compromiso con la pluralidad y la información rigurosa en medio de tanta polarización.

Tras días de intensa conversación en medios y redes sociales, la cadena desvela el misterio, revelando que su objetivo no era solo generar un debate, sino demostrar que cualquier pregunta, por incómoda que sea, merece una respuesta rigurosa. La nueva lona marca el inicio de una campaña más amplia que se extenderá a televisión, exterior y redes sociales, con Carlos Herrera, Alberto Herrera y Jorge Bustos como protagonistas.

Primera lona instalada en el Paseo de la Castellana

el concepto

Muchas veces la información que se ofrece en los medios es pura opinión. En este sentido, la campaña ‘Más voces para escuchar’ pone el foco en uno de los ejes en los que se articula el buen periodismo: contarle a la audiencia de manera rigurosa y plural la información conseguida y verificada. Una apuesta que responde también a las expectativas de una audiencia que, con todo lo que está pasando, no se conforma con un análisis superficial.

El concepto es la evolución natural del posicionamiento iniciado con " Ábrete a escuchar " (2024), que ya desafió percepciones establecidas. Aquella primera acción, que jugaba con los prejuicios asociados a la cadena, sentó las bases de un enfoque que ahora da un paso más, reivindicando que solo desde la pluralidad informativa se puede dotar al oyente de las herramientas necesarias para ir más allá del titular y formarse una opinión completa.

"En un contexto de sobreinformación y consumo acelerado de noticias, tenemos la responsabilidad de hacer las preguntas que importan y que otros evitan o no quieren que hagamos", explica Jacobo Menéndez, director de Comunicación Global y Marca de COPE. "Esta campaña es nuestra forma de decir que el buen periodismo no teme a ninguna pregunta, porque la fortaleza está en buscar respuestas, no en evitar el debate".

