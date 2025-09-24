Guille Uzquiano, analista de fútbol: "Kylian Mbappé es ahora mismo el jugador más en forma de Europa, está a un nivel más"

Kylian Mbappé ha alcanzado un estado de forma superlativo en este arranque de temporada. El delantero francés ya suma siete goles en liga y dos en Champions, un total de nueve goles en siete partidos, unos números que abren el debate en El Partidazo de COPE. Aunque la primera parte ante el Levante tuvo a Vinicius como protagonista, "lo mejor de la estrella brasileña en muchos partidos", como destacó Roberto Morales, "la estrella francesa aparece en cualquier segundo y te la lía". En un partido que se había puesto difícil para el Real Madrid, con un césped pesado y con agua, Mbappé ha demostrado ser demoledor

Una definición de genio

El segundo gol de Mbappé es, como lo describieron en El Partidazo de COPE, de "fuera de serie". Lejos de necesitar alardes, el francés ha exhibido una calidad suprema. "Es que pega dos picotazos, mira la calidad, mira cómo está", advirtió por su parte Manolo Lama, que se quedó con el segundo gol de Mbappé en el duelo en el Ciutat de Valencia: "Es de fuera de serie. La acción con la que define, engañando al portero sin tocar la pelota, simplemente dejándola correr, es de genio. Otro futbolista hubiera resuelto con un disparo precipitado".

El jugador más en forma de Europa

La opinión más contundente la ha puesto sobre la mesa Guille Uzquiano, colaborador de El Partidazo de COPE. Para él, no hay duda: "Yo creo que es el jugador más en forma de Europa ahora mismo, de este arranque de temporada". Uzquiano, además, subraya la transformación del francés de cara a portería, un aspecto clave en su nueva dimensión como futbolista. "Ha mejorado mucho con respecto a la definición de cuando llegó al Madrid, que tenía ocasiones, pero no estaba tan fino en el remate como está ahora".