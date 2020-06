Raúl Pérez borda la mejor imitación de Fernando Simón hasta la fecha y le dedica esta canción a Pedro Sánchez

Para lo bueno o lo malo, si hay una persona que ha cobrado relevancia en los últimos meses ha sido Fernando Simón. El médico aragonés ha saltado de ser un gran desconocido para todo el mundo, a ser una de las caras de esos últimos meses.

Sus desafortunadas declaraciones sobre los pocos contagios que iba a haber, sus ruedas de prensa diarias, su particular voz, su pasado en África, o su particular forma de responder a las preguntas, han hecho del Doctor Simón una fuente de críticas y de halagas a partes iguales.

Es por eso que la gran mayoría de imitadores del país, y hasta el amigo gracioso de turno, han comenzado a buscar la imitación de la voz ronca del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Sin embargo pocos tienen el talento para las imitaciones de Raúl López.

La canción que 'Fernando Simón' dedica a Pedro Sánchez

En el Olimpo de los imitadores en España se encuentran Carlos Latre y Raúl Pérez. Su secreto no es solo que se acercan sorprendentemente a la voz de sus imitados, sino que también lo hacen con mucha gracia. Pérez colabora con diversos programas como 'Homo Zapping' o 'El día después'. Pero un lugar donde despliega su talento con unas caracterizaciones increíbles es 'Late Motiv'.

En el programa de Buenafuente, Raúl Pérez ya había mostrado su habilidad para imitar a Fernando Simón, pero ahora volvía hacer aparición con este personaje con una ventaja, en vez de ir caracterizado, utilizaba la tecnología 'deepfake', que consiste en sustituir caras digitalmente. De esta manera Buenafuente tenía a Fernando Simón en voz y cara.

Este Simón de pega, a parecía atabiado con un atril de pega, como si de una rueda de prensa se tratase, y acompañado de los músicos del programa. Se convirtían así en Fernando Simón y Los Garfunkels, los nuevos Simon and Garfunkel, para versionar su famoso tema 'The Sound Of Silence' cambiando la letra con un mensaje para el presidente Sánchez.

Detrás de esta pieza hay mucho pero que mucho trabajo. ¡¡Gracias a tod@s l@s que han hecho posible!! ������������������������ https://t.co/v4GPE0AZpx — Raúl Pérez (@raulperez_76) June 24, 2020

"Estoy aquí para anunciar que voy a protagonizar la próxima serie de éxito 'Al salir de fase'. Después de relanzar la carrera de Pedro Sánchez, relanzaré la de Elsa Pataky… si es que alguna vez la tuvo", comenzaba diciendo antes de arracarse a cantar una canción dedicada al presidente y que resumía los últimos meses de la vida del doctor aragonés.

"Pedro Sánchez my old friend, no quiero volverte a ver. Me encargaste el marrón a mí, te podría haber tocado a ti", comienza la canción. "Toda España esperando oírme decir que al fin hemos pasado de fase. Y si algo yo aprendí en esta crisis del Covid [es que] comer almendras nunca viene bien justo antes de comparecer".

A continuación, Pérez añadía: "Soy Fernando, ¿qué quieres saber? Tengo más respuestas que Internet" seguido de consejos populares como el último que cierra la canción: "2020 y el mismo error cometéis. No aprendéis que antes de las uvas van los cuartos".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Los otros Carlos Herrera: así son todas las imitaciones del comunicador líder de COPE

El revelador 'hit' musical que interpreta 'Fernando Simón' de la mano de Grupo Risa

Raúl Pérez, en Tiempo de Juego: “El humor siempre es necesario, en estos momentos mucho más”