Carlos Alcaraz revela a Pablo Motos la sorpresa que se llevó en pleno US Open: "Me impactó"

El pasado domingo 11 de septiembre, es una fecha que Carlos Alcaraz no va a olvidar. El tenista murciano se hacía con el US Open y se convertía en número uno del mundo. Alcaraz conquistaba el Abierto de Estados Unidos y se convertía en el sexto representante del tenis español en alcanzar la primera posición en el ránking mundial, tras Arantxa Sánchez Vicario (1995), Carlos Moyá (1999), Juan Carlos Ferrero (2003), Rafa Nadal (2008) y Garbiñe Muguruza (2017).

El triunfo por 6-4, 2-6, 7-6(1) y 6-3 en la final contra el noruego Casper Ruud le permitió convertirse en el número uno del mundo más joven de siempre, al arrebatar este récord al australiano Lleyton Hewitt, quien lo logró con 20 años en 2001. El jugador murciano, de tan solo 19 años, se coronó con el primer 'grande' de su carrera y el quinto título de su magnífica temporada, tras los Masters 1.000 de Miami y Madrid y los triunfos de Barcelona y Río de Janeiro.

Días después, el tenista ha visitado 'El Hormiguero' y se ha sincerado con Pablo Motos sobre los momentos previos a la final y sus sentimientos tras todo lo conseguido. Además, ha habido tiempo para las bromas, para recordar la última visita del tenista al programa y para confesarse con 'Trancas y Barrancas'.

Nada más comenzar el programa, Alcaraz hacía gala de su sentido del humor y recordaba la última vez que vio a Pablo Motos, fue en el Mutua Madrid Open, en su torneo frente a Djokovic. En esta cita, el presentador de Antena 3 se hizo viral por lo que tuvo qué hacer para poder seguir el encuentro y es que Motos estaba sentado detrás de un seto y, debido a su estatura, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos por poder ver el partido.





Minutos después, Alcaraz aseguraba que "no he tenido tiempo de parar y asimilarlo", en relación a haberse convertido, a sus 19 años, en el tenista número uno del mundo. Tras conseguirlo puso rumbo a España para jugar la Copa Davis y todavía no ha podido descansar.

Por otro lado, el murciano realizó una confesión de lo que vivió antes de jugar la semifinal del US Open. Se trata de un torneo muy importante dentro del circuito, por lo que al mismo acuden multitud de personalidades destacadas de distintos ámbitos, desde musicales hasta políticos, pasando por deportistas.

En este caso, en las gradas se encontraba la mujer del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. "En mi partido contra Tiafoe había muchos famosos, pero la que más me impactó fue Michelle Obama. Cuando la ves te preguntas si es real. Pero luego, una vez que lo has asimilado, ya te centras en el partido", ha explicado Alcaraz.