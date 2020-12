Buenafuente desvela el incómodo momento que vivió Silvia Abril con Salvador Illa: "De repente apareció"

La noche del jueves, Toni Acosta y Silvia Abril asistieron a 'Late Motiv' como invitadas para promocionar sus nuevos proyectos. Como ya es habitual, Buenafuente y Abril, cada vez que se juntan en un plató, suelen desvelar algunas anécdotas de su matrimonio, lo que volvió a ocurrir.

Sin embargo, confesaron que esto le está afectando a ambos, ya que, desde que cada uno tiene su propio programa, tienen conflictos en casa para decidir quien se "adueña" de determinadas anécdotas para contarlas ante sus espectadores y no repetirlas. Aprovechando que ambos estaban compartiendo escenario, el presentador decidió contar una llamativa historia que vivió junto a su mujer.

"Estamos empezando a escondernos vivencias porque a mí me jode que las cuente ella", declaró Buenafuente. Por este motivo, la actriz le propuso una solución en directo: "El problema es que bebemos de la misma fuente. Por eso yo te vengo a proponer que pasemos temporadas separados".

"¿Crees que es el momento de hablar esto?", le preguntó el comunicador. "Si no tenemos más tiempo", le contestó ella. Dejando las negociaciones para otro momento, el presentador se decantó por contar la anécdota: "Mira, vamos a hacer una cosa, voy a contar una anécdota que protagonizó ella y yo le dije, recién vivida, 'esta es pa mí eh', fue el viernes pasado".

"Silvia no acepta las normas y le ponen muy nerviosa, sobre todo en los aviones. Ella entra a un avión y le molesta que le digan todo. El viernes pasado entramos al avión, que iba un poquito vacío, nos habían dado dos asientos, uno al lado del otro, pero Silvia dijo que se iba a otro asiento", comenzó narrando. "Yo le dije: 'Silvia, estamos con el covid, todo el mundo está con la alerta puesta', y me dijo: '¿No ves que el avión va vacío? Si ya lo hice el otro día'. Esa es su dinámica habitual, así que le dije que hiciera lo que quisiese".

"Me levanté a la fuerza"

"Se fue llenando el avión y de repente apareció el pasajero que tenía ese asiento: el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y no me estoy inventando nada", soltó Buenafuente. "¿Tú te crees que le importó? No. Ella dijo que se quedaba por si no venían los otros y, el propio ministro, que es un hombre muy educado, le dijo: 'Usted verá'", agregó el humorista.

"Me dijo que creía que los tres estaban ocupados porque el viajaba con dos personas más", le corrigió Abril. "Me levanté, ¡pero a la fuerza!", reconoció la cómica entre risas.