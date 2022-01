Boticaria García explica cómo hacerse un test de saliva y alerta de su problema con ómicron: "Ante la duda"

Este martes, Marián García, más conocida como Boticaria García, anunciaba a través de su cuenta de Instagram que había dado positivo en covid-19. La doctora en Farmacia, graduada en Nutrición Humana y Dietética y en Óptica y Optometría, se ha convertido, en los últimos meses, en uno de los rostros expertos de nuestro país que analiza la evolución de la pandemia; y ha aprovechado su positivo para analizar la eficacia, en su caso, de los distintos tipos de test que existen para detectar ómicron.

Cada día de la semana se ha realizado un test de antígenos, juntos a otros de saliva, y ha ido compartiendo su experiencia, con el objetivo de mostrar, que no todos los test son fiables al 100%. Este sábado, Boticaria ha estado en directo en 'La Sexta Noche', donde ha explicado qué le ha ido ocurriendo durante la semana, además de enseñar a hacer un test de saliva en directo y compartir sus conclusiones.

En primer lugar, ha contado que está "perfectamente", aunque ha tenido picos de fiebre por la noche y que "lleva positivo desde el martes". "Me acabo de hacer un test nasal y como se puede ver he dado un positivo. Me gustaría enseñaros que ocurre en directo con un test que tengo aquí, de saliva", contaba Marián. A continuación, explicaba que en este tipo de test el hisopo se pone entre las muelas durante diez segundos, para tomar la muestra.





Boticaria Garcia alerta del problema que pueden suponer los test de saliva con ómicron

Surgía entonces la duda de los datos que revelaban en un estudio de Ciudad del Cabo, en el que apuntaban que con ómicron los test de saliva daban más % de positivos que los nasales, por lo que Boticaria ha aclarado que a lo que se refiere este estudio es a "PCR con tomas de muestra en saliva", que no es lo mismo que los test de saliva que podemos adquirir en farmacias. Y es que en estos últimos, puede resultar más complicado tomar la muestra de manera correcta.

"Los test de saliva que podemos hacer en casa no siempre dan positivo, como estoy viendo a lo largo de la semana", cuenta y añade, "mi experiencia a lo largo de la semana es que yo en los test nasales siempre he dado positivos muy claros, pero, sin embargo, en los de saliva marcan negativo o positivos muy muy tímidos".

Para terminar, lanza un importante mensaje: "Este experimento casero solo representa lo que me ha ocurrido a mi, pero al colgar estos resultados me he encontrado con muchos mensajes de casos que han dado negativo con saliva, pero que al hacerse nasales luego han dado positivo. Mi conclusión, los test de saliva pueden ser válidos, pero ante la duda, confirmemos con uno nasal".