El bonito gesto de Joshua, campeón de 'Maestros de la costura' con su madre: "Aunque no esté en mi vida..."

Tras 10 semanas de competición, la tercera edición de 'Maestros de la costura', ya tiene un ganador. Se trata del joven canario Joshua que se hacia con el título del programa de talentos en moda de TVE después de vencer en la final en un duelo apasionante a Begoña. Anteriormente, estos dos participaron dejaron atrás a Margarita y David para pasar a la gran final.

Joshua, canario de 28 años, es auxiliar de enfermería y opositor a la Guardia Civil, aunque ha confesado varias veces durante el concurso que su intención era dejarlo todo para centrarse en el diseño de moda. Además, a pesar de que el canario intentó entrar en las dos primeras edición del talent sin éxito, ya tenía cierto reconocimiento en el mundo de la moda después de acusar de plagio a la mediática Cristina Pedroche.

Finalmente se hacía con los 50.000 euros del premio y un curso de formación especializado en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid, tras presentar en la gran final un vestido de predería de color oscuro con la espalda descubierta, muy similar al que presentó Isabel en la final de la edición anterior, y que enamoraba hasta a Lorenzo Caprile: "Aquí hay mucha artesanía y amor. Este escote es un triple salto mortal sin red. Es un trabajo impecable. Lo has resuelto bastante bien".

El mensaje de cariño de Joshua a su madre durante la final de 'Maestros de la costura'

El canario ha ido metiéndose en el bolsillo al público de 'Maestros de la costura' con el paso de los programas. En la prueba previa al enfrentamiento en la gran final, emocionaba a todo el mundo tras conseguir la bata blanca, recordando a su madre.

La primera prueba de esta final consistía en hacer una réplica de uno de los vestidos del desaparecido diseñador Karl Lagerfeld. Begoña y Joshua conseguían entregar las mejores pruebas, pero finalmente era el canario quien pasaba al gran final directamente dedicando el vestido a su madre: "Hoy se me está viniendo una persona a la mente que no está en mi vida y que es mi madre".

Era durante la valoración del jurado de su pieza, cuando este dedicaba el resultado a su madre, para que después de su clasificación para la final, los jueces le mostraban su apoyo: "Tu madre va a estar muy orgullosa, verás que sí", le decía Lorenzo Caprile. El concursante, llorando, daba la razón de su decisión de dedicar este vestido y el por qué de su emoción: "Yo no tengo relación con mi madre desde hace muchos años, pero es la mujer que me trajo al mundo, ¿no? No sé si estará orgullosa o no, pero este (vestido) se lo iba a dedicar a mi madre pasara lo que pasara. Es mi madre, la quiero y, aunque no esté en mi vida, es la mujer que me trajo al mundo, y eso lo tengo conmigo siempre", explicaba mientras se limpiaba las lágrimas y emocionaba tanto a compañeros como al jurado.

