El plagio de Cristina Pedroche que un concursante de 'Maestros de la costura' ha revelado

Televisión Española no deja de estrenar concursos. El viernes le decíamos adiós a una nueva edición de 'Masterchef Junior', y pocos días después recibimos la tercera manga de programas de moda 'Maestros de la costura". El programa presentado por Raquel Sánchez Silva y con jueces de lujo y reconocidos en el mundo de la moda; Lorenzo Caprile, Alejandro G. Palomo Spain y María Escoté, se hará una puesta por la moda sostenible.

En el primer programa de esta edición se pudo disfrutar de la emoción, del glamour y moda, tal y como nos tiene acostumbrado este formato. Además de los habituales duelos y pruebas entre los concursantes, y las 'dolorosas' expulsiones, el momento de la noche lo protagonizó, Joshua Velázquez, el aspirante canario de 28 años. Velázquez es auxiliar de enfermería, no ejerce y se encuentra preparándose las oposiciones para la Guardía Civil, mientras que la moda es su pasión.

A la hora de presentarse como aspirante ante los jueces, a Raquel Sánchez Silva le llamó la atención una foto que portaba. En ella aparecía una chica vestida con un atuendo muy parecido al vestido elegido por la siempre observada Cristina Pedroche para las campanadas de 2017. Ante esta 'curiosa' coincidencia, Silva no dudó en preguntar: "¿Copiaste el vestido?".

Ante esta especie de ataque, el aspirante se defendió argumentado que: "No, yo no copié nada. Este vestido lo hice hace siete años, cuatro años antes de las campanadas". Este tema despertó la curiosidad del juez Palomo Spain que continúo preguntado: "¿Fuiste tú quien la acusó de plagio por el vestido?".

Ante la pregunta de coach, Velázquez contó como vivió esos días y como fue su padre quien le apartó de aparecer en los medios de comunicación: "Yo no acusé de nada, fue la gente por internet. Yo nunca me pronuncié. Me llamaron de todos los sitios y nunca fui a ninguna televisión. De hecho, hubo un momento que me lo pensé y mi padre me dijo que si iba me iba a venir una oportunidad grande dentro de unos años que no iba a poder aprovechar".

"Esta es una amiga mía. Este vestido le hice yo 4 años antes de las famosas campanadas de Pedroche" https://t.co/qsv7w8ohCC #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/M40STfj0Z2 — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) January 27, 2020

Para rematar el tema, la presentadora, Raquel Sánchez Silva, aprovechar para lanzar un 'zasca' al canario: "Traes aquí la foto, por lo que entiendo que quieres que se sepa", un Joshua entre risas, y que terminó ganando la primera prueba, zanaja el tema con un: "Bueno, un poco sí".

No es la primera vez que se acusa a Cristina Pedroche de plagio con los modelos que elige cada nochevieja, y que se convierten en lo más comentado durante esos días. Ella siempre ha negado estas acusaciones lo que queda claro viendo las imágenes es que parece que detrás de esto hay algo más que la casualidad.