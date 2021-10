Bertín Osborne da un giro a su carrera y anuncia un nuevo proyecto en televisión

Bertín Osborne encara una nueva temporada en televisión. En las últimas horas ha salido a la luz que el reconocido presentador y artista comenzará en las próximas semanas una nueva etapa en otra cadena de televisión, diferente a la que ha sido su casa durante las últimas temporadas.

Centrado en varios proyectos televisivos y tras vivir un de los momentos más felices de su vida tras la boda de una de sus hijas, el presentador busca nuevos retos como este, que compatibilizará con todos los que ha comenzado en los últimos años.

En los últimos meses, 'El show de Bertín', programa que se emite cada semana en Canal Sur, se ha convertido en un divertido espacio de entrevistas al que han acudido algunos de los rostros más conocidos de nuestra sociedad, cultura y también televisión.

Juan y Medio, Paz Padilla o el director Santiago Segura han sido alguno de los rostros conocidos que han pasado por aquí en las últimas ediciones. Ahora, el nuevo proyecto de Bertín Osborne tendrá algunos aspectos del pasado, pero se trata de un giro muy importante en su carrera.

'El show de Bertín', según el portal especializado 'YoTele', llegará a Telemadrid en los próximos meses. La televisión autonómica madrileña ha decidido su incorporación en plena etapa de renovación de contenidos.

El programa se estrenó la pasada temporada, en septiembre del año 2020. Según los datos que ha publicado este medio, la cadena pública se encargará de emitir la versión original del espacio, en vez de llevar a cabo una producción propia a modo de adaptación. No obstante, Telemadrid no cierra la puerta a meter posibles cortes al programa para adaptar los tiempos y también los contenidos de sus entregas.

La llegada de 'El show de Bertín' a Telemadrid

'El show de Bertín' ha comenzado hace unas semanas su nueva temporada en la televisión pública de Andalucía tras los buenos resultados cosechados la temporada anterior. En el programa cuenta con rostros conocidos de nuestra televisión como Vicky Martín Berrocal, El Sevilla o el cocinero Ale Alcántara.

'El show de Bertín' está producido por la misma productora que produce el programa de Telecinco 'Mi casa es la tuya', que regresó a Mediaset la pasada primavera con dos entrevistas: una a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso y otra a la actriz y presentadora, Paz Padilla.









Con este nuevo proyecto, Bertín Osborne llega a la televisión pública madrileña con una especie de continuidad de lo que lleva haciendo durante el último año en Canal Sur. Se trata de un giro en su carrera, ya que es una gran apuesta para 'exportar' su programa más allá de Andalucía

En sus entrevistas, los invitados no dudan en contar multitud de secretos a Bertín Osborne, ya que la mayoría también son amigos del ex de Fabiola Martínez. Además, su particular forma de tratarlos crea un clima perfecto: tanto para ellos como para los espectadores que se encuentran en sus casas frente a los televisores.