Bertín Osborne se sincera con Nuria Roca y revela las intenciones de Ayuso en el conflicto con Casado: "Lo sé"

Este domingo, Bertín Osborne ha acudido a La Sexta y se ha sentado en el sofá de 'La Roca', donde ha hablado sin tapujos. Durante la entrevista con Nuria Roca, Bertín ha tenido tiempo para tratar distintos temas, como su nuevo libro, su pasión por la televisión o su vínculo con varios partidos políticos.

El cantante ha publicado un disco homenaje a sus cuarenta años de carrera y ha confesado que antes de la pandemia escribía las letras en los aviones pero que ahora lo hace en su casa. Respecto al amor, ha sido rotundo al asegurar que no está enamorado, aunque ha asegurado que conoce a una chica desde hace "unos cuantos meses", que es "encantadora", pero que entre ellos no hay nada más.

También ha tenido tiempo para explicar su opinión de las redes sociales y la comunicación que se mantiene a diario a través de ellas, y ha sido tajante: "Con respecto a lo que hacíamos hace 20, 25 años es mucho peor, más impersonal", afirmaba.

Además de cantante, Bertín destaca por su faceta como presentador de televisión y actualmente tiene su propio programa en Canal Sur', que lleva por nombre 'El show de Bertín'. "Yo estoy aquí porque me divierto, pero me divierto haciendo las cosas a mi manera; si no las hago a mi manera no me divierto y si no me divierto prefiero irme", aseguraba.

En la entrevista ha tenido un hueco para hablar de política. Por un lado, ha confesado que invitó a su programa a Pablo Iglesias y que le hubiera gustado que hubiera acudido. "Me llamó Rosa Díaz, he tenido conversaciones porque conozco a mucha gente del PP y soy amigo de Espinosa de los Monteros", explicaba, y añadía que cuatro partidos políticos se han puesto en contacto con él.

Bertín Osborne habla alto y claro del conflicto entre Ayuso y Casado

Por último se ha sincerado sobre el conflicto entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, que tanto protagonismo está cobrando en los últimos días. "Probablemente meterá la pata muchas veces porque le pasa como a mi, que va para adelante como un kamikaze", arrancaba diciendo acerca de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ante la pregunta de Nuria Roca, sobre si ella quiere quitarle el liderazgo a Casado, Bertín se ha mostrado contundente. "Si es que no quiere, ella está en otra guerra. No quiere quitarle a Pablo nada y él debería ser consciente de eso". "¿Ella te lo ha dicho?", le preguntaba entonces Nuria, y Bertín le contestaba, sin titubear: "Digamos que yo lo se". Para concluir lanzaba un claro mensaje a los miembros del PP diciendo: "Lo que tienen que hacer es acabar ya, a los que somos amigos de muchos de ellos nos parece un disparate".