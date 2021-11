Bertín Osborne cuenta el mal momento que le hizo pasar Iker Jiménez en Telecinco: "Es un desaprensivo"

Actualmente, Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', que saldrá a la venta el 29 de octubre, para así retomar su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur. Por si fuera poco, desde su separación con Fabiola Martínez, todos se encuentran muy expectantes ante su situación sentimental. Motivo por el que ha vuelto a ocupar todos los espacios del corazón al relacionarle con Chabeli Navarro.

El propio artista desmintió la información en '¡Hola!' y ha opinado que "es una vergüenza" lo que publica como exclusiva el mencionado medio, ya que solo conoce a Chabeli Navarro "de un día, de un solo día", además que fue "hace dos o tres meses" y "nunca más" se han vuelto a ver. Una opinión que apoyaba Carmen Borrego en 'Sálvame': "Dicen que están locos, se han colado y no tiene nada que ver con esa persona".

El pasado miércoles, el cantante visitó 'El Hormiguero' y, el fin de semana, volvió a Mediaset para hablar con Emma García en 'Viva la vida'. Bertín hablaba principalmente de su trayectoria profesional y, concretamente, de sus 40 años como cantante. Sin embargo, también habló de algunos detalles de su vida personal.

La visita del artista ocupó la tarde de Halloween, por lo que todos los presentes en en programa de Telecinco iban disfrazados de personajes ambientados en la mencionada festividad, incluso la presentadora se atrevió a hacerle una pregunta relacionada con la temática: "Esto de los espíritus, tú lo llevas fatal ¿No?".









"Quedé enloquecido"

"No lo llevo fatal ni me da miedo... Vamos a ver...", reaccionaba el cantante con una sonrisa. "Te he visto yo dar gritos en un programa de esta casa", desvelaba entonces García, sin querer aclarar de qué programa se trataba. "Es que Iker es un desaprensivo", se justificaba entonces Bertín, dejando claro que se trataba de Iker Jiménez y de cuando visitó, junto a Carmen Porter,'Mi casa es la tuya'. Momento en el que él abandonó el salón en plena grabación.

"Me puso unas cosas horrorosas, no sé si os lo ha puesto a vosotros. Una voces de un cura que chillaba unas cosas rarísimas. Pues sí... Quedé enloquecido", reconocía el propio entrevistado, corroborando así las palabras de la conductora del espacio de Telecinco: "Vamos, que eres un cagón".

"Además, claro, yo he escuchado cosas y tal... En mi casa, dicen que se escuchan cosas. Como aquello es grande y me parece que murió un hombre hace un tiempo, lo tenían encerrado... Parece ser que corre por los tejados. Yo he escuchado correr por los tejados y como no haya tres gorriones... Lo que se dice correr a las tres de la mañana. Tengo las puertas atrancadas por si acaso", explicaba el cantante.