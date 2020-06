Bertín Osborne, presidente del Gobierno en 2028; la polémica predicción de 'El Ministerio del Tiempo'

El final de la cuarta temporada de 'El Ministerio del Tiempo' era emitido por TVE en la pasada noche del martes. Un final de temporada con sabor a final definitivo de la aclamada serie que provocaba divisiones desiguales. Mientras para algunos parecía un final perfecto, llenaban de halagos a Javier Olivares y al resto de responsables y pedían la renovación por una quinta temporada, otros, se quedaban con un sabor agridulce después de un capítulo que echaba por tierra leyes fundamentales de la serie, forzaba encuentros sin desarrollarlos y que por su contenido hacía más difícil si cabe una continuación de la serie a pesar de todo el potencial que todavía le quedaba por explotar.

En este capítulo final, Julián Martínez, con quien había empezado todo hace ya más de 5 años, viajaba al futuro en un anacronópete secuestrado por una anciana Lola Mendieta. Tras descubrir que se puede viajar al futuro, algo que se había negado tajantemente desde el principio de la serie, se encuentra con una España de 2070,muy inspirada en 'Blade Runner', la obra maestra de la ciencia ficción.

Como ya es habitual en esta serie, los guiños no faltaron en estas escenas de futuro distópico donde se podía ver que 'Cuéntame' y 'Saber y Ganar' continuaban en televisión, haciendo la gracia de que son interminables. Julián también se encuentra con una España contaminada en la que prácticamente no puede respirar, a lo que no puede resistir soltar: "Al final quitaron eso de Madrid Central".

El zasca en forma de predicción que coloca a Bertín Osborne como presidente en 2028

Sin embargo todo este ambiente futurista vive días oscuros. Por esa razón es Julián secuestrado, porque tiene que cambiar el pasado para salvar el futuro. En 2070 España es una dictadura escondida dentro de una democracia. El Ministerio del Tiempo no es un secreto para la población, y el Gobierno de ese año lo utiliza para conseguir sus beneficios, viajando al futuro para poder adelantarse a las cosas que pueden torcer sus planes.

La gran mayoría de la población vive en la miseria y no se pude permitir las necesidades básicas, ni tampoco la sanidad ni la educación. "Como siempre", responde Julián, "mucho peor", sentencia Lola. En 'Días del futuro pasado', que es como se llama el episodio, Julián tiene que salvar a su nieta, la cual dentro de cinco años, en 2075, reunirá a la gente suficiente para ganar las elecciones y derrocar a la dictadura actual. Sin embargo no lo tendrá fácil, ya que el secretario del ministerio de esa época es despiadado y utiliza las herramientas del ministerio para mantener a esta dictadura encubierta, y también para vender productos del pasado como agua o fruta en su tiempo, provocando hambrunas y sequías.

Pero si algo ha llamado la atención de este futuro muy poco deseable, donde solo unos pocos corruptos y poderosos manejan todo, ha sido una confesión de Lola a Julián sobre lo sucedido en 2028. En un momento de la conversación, el agente del ministerio descubre que en 2070 la moneda en España es la peseta, por lo que se queda muy extrañado. Su compañera le explica España instauró la peseta de nuevo como moneda cuando salió de la Unión Europea, siguiendo los pasos de Gran Bretaña.

Ante esta confesión Julián pregunta: "¿Quién gobernaba?". La respuesta que recibe no dejaba indiferente al protagonista, ni tampoco a la audiencia. "Bertín Osborne. Arrasó en las elecciones con su lema 'Mi patria es la tuya'", decía Lola Mendieta dejando confuso a Julián, y haciendo un juego de palabras con el programa 'Mi casa es la tuya' que presenta Osborne.

Este guiño no pasaba inadvertido por la audiencia del programa que pronto hacían a Bertín Osborne una de las tendencias en redes de la noche. Muy comentado fue este gag, asociando al presentador de Mediaset y sus medidas políticas, a un zasca de los guionistas que le han lanzado atribuyéndole una ideología de extrema derecha, una asociación a Vox, han visto algunos después de ver la referencia a la 'patria' en su eslogan electoral, y su medida de abandonar la Unión Europea y volver a las nostálgicas pesetas. Tanto revuelo se armó en redes que hasta la propia cuenta de la serie bromeo sobre ello. ¿Será 'El Ministerio del Tiempo' como 'Los Simpson' y habrá predecido quien ganará las elecciones dentro de dos legislaturas? Ocho años habrá que esperar para ver si el tiempo termina dando la razón a Javier Olivares y a los suyos.

Verás mañana como llegue un Burofax por la bromita de @BertinOsborne. Que ya es TT leñes. No se os puede dejar solos #MdT4Finalpic.twitter.com/E3Vzb2pdvh — Mº del Tiempo (@MdT_TVE) June 23, 2020

Votemos con cabeza o acabaremos con Bertín Osborne como presidente del gobierno en 8 años, que ya nos lo avisan desde el Ministerio del Tiempo.#MdT4Finalpic.twitter.com/PJ26aN9rjc — Tr!ckstérido �� (@Tricksterido) June 23, 2020

En 2028 España abandona la Unión Europea y el presidente es Bertin Osborne #MdT4Finalpic.twitter.com/0b0SvwjYSb — Jesús (@JesusSerr) June 23, 2020

Una cosa es crear universos post apocalípticos y otra lo que hace Javier Olivares.

-"En 2028 Bertín Osborne es presidente, arrasó con su lema mi patria es la tuya"... #MdT4Finalpic.twitter.com/y9SG62VHJh — andres2gs �� (@andres2gs) June 23, 2020

Mucha coña con Bertin Osborne, pero lo mismo decíamos de Trump y miranos hoy.... #MdT4Final#RenovacionMdt5pic.twitter.com/vT00X82gzG — ♥*♡☾:✧。.。♛KatyInH♛。.✧:☽♡*♥ (@KatyInH) June 23, 2020

Espero que El Ministerio del Tiempo no sea como Los Simpson prediciendo el futuro de España. Me da un no sé qué de ver a Bertín Osborne se presidente #MdT4Final — Noelia (@n_carryon) June 23, 2020

