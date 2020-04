'El Ministerio del Tiempo' vuelve el próximo martes para batirse en duelo con 'Supervivientes'

De sorpresa y con menos de una semana por delantes, RTVE ha anunciado el esperadísimo regreso de 'El Ministerio de Tiempo' para el próximo martes 5 de mayo en La 1. La serie, éxito mediático más que de audiencia, regresa con su cuarta temporada después de más de 3 años fuera de la televisión.

Tras varios tiras y aflojas entre RTVE y los creadores de la serie, Javier Olivares anunciaba que finalmente iba a haber una cuarta temporada y que iba a contar con todo el elenco principal. De hecho, Olivares que creo la serie con su hermano Pablo, ya ha dejado caer a través de las redes sociales que ya tiene ideas para una quinta temporada.

Según informa RTVE en un comunicado de prensa, "esta temporada el pasado, presente y futuro se entrelazan más que nunca con intentos de cambiar el pasado y viajes al futuro; de modo que las bases sobre las que se asienta el Ministerio se tambalean. La aparición de una máquina del tiempo, el Anacronópete, añadirá más ciencia ficción. Los patrulleros descubrirán su existencia y que puede ser un arma letal si cae en las manos equivocadas", explican desde el ente público.

De esta manera, una de las apuestas principales del ente público en ficción se tendrá que enfrentar en la noche de los martes a uno de los gigantes de la televisión, 'Supervivientes: Tierra de nadie', el programa presentado por Carlos Sobera que viene de registrar el máximo de audiencia en esta edición con su última entrega.

La vuelta de Julián y Amelia, un reclamo y varias cuentas pendientes

Muchos son los fans que se quedaron prendados de las características singulares de cada personaje. Con la evolución de la serie, dos de los protagonistas principales y sobre los que giraban las historias tenían que decir adiós a la serie por otros compromisos laborales. De esta manera Julián Martínez (Rodolfo Sancho), y Amelia Folch (Aura Garrido) se despedían de la ficción para dejar paso a Pacino (Hugo Silva) y la jóven Lola Mendieta (Macarena García). Ahora todos los personajes vuelven a encontrarse con varias cuentas pendientes y algún que otro triángulo amoroso.

Tres años después de su última misión, la patrulla vuelve a reunirse tras descubrir en un NODO de 1943 a un galán de cine idéntico a Julián, al que todos creían muerto. Ante el desajuste temporal, la maquinaria del Ministerio vuelve a ponerse en marcha para investigar si se trata verdaderamente de él.

Los patrulleros Lola (Macarena García), Pacino (Hugo Silva) y Alonso (Nacho Fresneda) responden a la llamada de los responsables de la institución: Salvador (Jaime Blanch), Irene (Cayetana Guillén Cuervo) y Ernesto (Juan Gea). También Amelia (Aura Garrido) tendrá mucho que decir en el desenlace de esta primera misión. Junto a ellos, otras caras habituales: Angustias (Francesca Piñón), Velázquez (Julián Villagrán) o Elena (Susana Córdoba), volverán para el gozo de los 'ministéricos'.

La serie además incorporará un nuevo miembro en próximos capítulos: Carolina (Manuela Vellés). Un personaje que descubre que viajar en el tiempo es la única forma de huir de un terrible presente en los 80 marcado por el maltrato. En esa misma época conoceremos a un joven Salvador Martí en los comienzos de su carrera, mientras que Irene en esta temporada se muestra como una agente más de acción, participando activamente en las misiones.

Un homenaje a la historia de España y sus grandes personajes

Entre las nuevas misiones, salvar la vida de Francisco Franco (Pep Miras); o de monarcas como Isabel I (Rosa Blake) en la Inglaterra del siglo XVI, o Fernando VII (Juanjo Cucalón) en la España del IX. También tendrán que conseguir que Felipe IV (Edu Soto) del Siglo de Oro se case con Margarita de Austria. Una misión que lleva de cabeza a Velázquez porque si no hay boda, no podrá pintar las Meninas.

La patrulla viajará al Madrid de la movida para conseguir que Almodóvar (Carlos Santos) conozca a su actor fetiche; y mostrará un nuevo pero excepcional cruce entre Velázquez, preocupado por la desaparición de sus Meninas durante la Guerra Civil, y Picasso (Toni Zenet), que parece no encontrar inspiración para pintar el Guernica.

La nueva temporada homenajea a Emilio Herrera (Vicente Romero), un visionario que, en la primera mitad del siglo XX, diseñó la escafandra que daría origen a la utilizada por la NASA para llevar al hombre a la Luna. El ingeniero español se da la mano con científicos como Einstein (Thomas Sauerteig).

Y también a las mujeres que hicieron historia a comienzos del siglo XX: la cantante Josephine Baker (Astrid Jones), la artista y amante de Picasso Dora Maar (Stephanie Magin) y la pensadora Clara Campoamor (María Morales). Todas ellas se suman a personajes históricos como María Tudor (Rachel Lascar) en Inglaterra o María Cristina (Camila Viyuela) en España.

Una serie grabada en exteriores y recintos palaciegos

‘El Ministerio del Tiempo’ estrena sede en una cuarta temporada alejada completamente de los platós. El nuevo despacho de Salvador, un inmenso archivo y las míticas puertas del tiempo se ubican ahora en un antiguo e imponente edificio de RNE en Arganda del Rey (Madrid), destacado exponente de la arquitectura de los años 40.

Palacios y castillos han sido convertidos en platós de televisión: el palacio de Granja de San Ildefonso o el de Riofrío en Segovia, el palacio del Marqués de Santa Cruz en el Viso del Marqués en Ciudad Real, o el castillo de Guadamur en Toledo. Incluso Velázquez se ha podido pasear por las salas del Museo de Prado.

