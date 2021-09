Belén Esteban vuelve de vacaciones y le enseña la puerta de salida a un colaborador mítico de 'Sálvame'

El regreso de las vacaciones y el inicio de la nueva temporada en 'Sálvame' ha venido acompañado de la primera gran bronca del mes de septiembre. Y es que Belén Esteban, una de las colaboradoras estrellas del espacio de Telecinco, parece que ha regresado de sus días de relax y descanso con las pilas cargadas.

La madrileña no ha dejado pasar ni un momento para comenzar a restar de su lista algunas cuestiones que han venido ofreciéndose a lo largo de este verano mediático, uno de los más complicados en la historia del programa que presente Jorge Javier Vázquez. Belén Esteban ha contestado a todos, empezando por mandarle un contundente y claro mensaje a Sonsoles Ónega sobre Rosa Benito.

Los reproches no han acabado ahí. La colaboradora ha dejado claro lo que piensa de la actitud de los últimos días de Kiko Matamoros en 'Sálvame'. "Yo creo que lo que está buscando Kiko es que le echen del programa", ha destacado.

-Belén Esteban: “Kiko Matamoros está buscando que le echen del programa” #yoveosalvamepic.twitter.com/d96dI4OBTm — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 1, 2021





"Matamoros tiene un plan B"

"Yo creo que Kiko Matamoros no está siendo honesto con esta productora", ha indicado Belén Esteban. Según ha manifestado, si no está cómodo en el programa, "¿Por qué está esperando hasta diciembre para que se le acabe el contrato?", ha cuestionado. "No da puntada sin hilo, es un tío muy listo", ha subrayado.

Matamoros, por su parte, ha confesado en varias ocasiones que está barajando la "posibilidad" de dejar el programa. Además ha insistido en mostrar su enfado por la decisión del programa de prescindir de Antonio Canales y por la presencia de Makoke en 'La última cena'. Una posición que tampoco ha sido del agrado de Belén Esteban, a quién no le han gustado nada las maneras de su compañero de programa.

-Belén Esteban: “Kiko Matamoros no está siendo honesto con la productora, porque si no está a gusto en sálvame no debería esperar a diciembre a qué se le acabe el contrato” #yoveosalvamepic.twitter.com/PmpVjCkZ3q — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 1, 2021

'Sálvame', por su parte, ha querido aprovechar el rédito de este enfrentamiento entre dos de sus colaboradores más ilustres hasta el punto en el que han propuesto por la red social Twitter una encuesta en la que invitaban a la audiencia a que tomaran parte en el conflicto marcando un mensaje con un 'Me gusta' o, en su caso, retuiteándolo.

¿De parte de quién estáis?

??Belén Esteban

??Kiko Matamoros #yoveosálvame — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2021





Una iniciativa que se ha movido por la conocida red social con más de 688 retuits, la opción elegida por el programa para posicionarse a favor de Belén Esteban, frente a los más de 1.534 'Me gusta' que ha conseguido la cruzada emprendida por Kiko Matamoros. Unos números que parecen dar la espalda a la que fue considerada durante muchos años como la 'Princesa del Pueblo'.