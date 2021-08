Una exconcursante de 'GH VIP' revela la verdad sobre cómo fue convivir con Belén Esteban: "Fue una tortura"

Belén Esteban es uno de los personajes más populares de Telecinco. Además de por sus intervenciones en 'Sálvame', fue su paso por 'Gran Hermano VIP' lo que le convirtió en un icono de la cadena, dados los llamativos momentos que protagonizó con su pijama de leopardo. No obstante, para el resto de concursantes del reality no fue tan divertido como para los espectadores.

Chari Lojo, quien compartió casa con la colaboradora, ha confesado cómo fue de verdad convivir con ella. Lojo ya cuenta con una larga experiencia en este tipo de espacios, ya que ha participado en 'GH 12', 'Gran Hermano: El Reencuentro' y 'GH VIP 3', donde coincidió con La Princesa del pueblo.

A pesar de regalar divertidos momentos a la audiencia, Lojo no tiene un buen recuerdo de los días que pasó con Esteban. Su complicada relación ya se pudo comprobar durante el concurso, no obstante, Lojo ha revelado la verdad sobre cómo fue su convivencia en una entrevista para Outdoor, la plataforma de Telecinco.

“Vivir con ella fue una tortura”, comenzaba diciendo la ex concursante de reality de Telecinco tras reconocer que no conoce a “persona más egocéntrica” que a la colaboradora de 'Sálvame'. “Está acostumbrada a tener todo lo que quiere, a ser la protagonista allá por donde va y a que nadie le diga absolutamente nada. Se cree que está por encima del resto y que su opinión es la que impera. Y yo no iba a hacer lo que ella quisiera. Estaba claro que mi presencia no le iba a gustar”, contaba Lojo.









"Ha perdido mucho apoyo desde su participación en GH VIP"

Asimismo, la participante opina que Esteban no debería haber sido la ganadora de la edición: “En Gran Hermano debería premiarse la convivencia y el compañerismo y, en eso, no ganaba ni por asomo. Además, ella quiso abandonar casi desde la primera gala y eso no es vivir la experiencia con ganas... Los valores de un verdadero ganador distan mucho de sus actitudes”.

“Pero tampoco nos cogió por sorpresa ya que ganó '¡Más que baile!' y menos ritmo no podía tener. De todos modos, creo que no es mala persona y cuando hemos coincidido después de 'GH VIP' hemos tenido un trato cordial”, reconocía, a pesar de dejar claro que su relación no es la mejor.

“Realmente no puedo comprender como alguien puede apoyar a una persona maleducada, inculta y que encima se enorgullece de ello. También te digo que creo que ha perdido mucho apoyo desde su participación en GH VIP”, agrega. “Pero bueno, ella tiene un público muy fiel que la apoya haga lo que haga”, zanjaba Lojo.