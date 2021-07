Salen a la luz las condiciones impuestas por Belén Esteban para continuar en 'Sálvame': "Yo la había vetado"

La improvisación en algunos platós puede llegar a ofrecernos en muchas ocasiones momentos de un gran valor televisivo. Uno de estos instantes se produciría ayer jueves en el set del programa 'Sálvame'. Y es que, a raíz de las supuestas exigencias que habría impuesto Rocío Flores a Telecinco para su aparición en pantalla tanto en 'Supervivientes 2021' como en 'El programa de Ana Rosa', los colaboradores del espacio destaparon con absoluta sinceridad algunas de sus pretensiones más curiosas.

Presuntos vetos, condiciones a los directivos, fijar la fecha de las vacaciones o incluso la disposición de chocolatinas para sentirse cómodos en el plató del programa de las tardes en Telecinco fueron algunas de las confesiones más jugosas.

Al desgranar esas peticiones de la hija de Rocío Carrasco, Paz Padilla, la directora del espacio durante la jornada de ayer, invitó a sus contertulios y colaboradores del programa vespertino a que indicaran si habían puesto o no alguna condición a los responsables de la cadena en sus contratos. Con plena sinceridad, no se mordieron la lengua y algunos de ellos las desvelaron en directo ante la sorpresa y el buen humor de todos los presentes.

Las vacaciones de Belén Esteban

Belén Esteban, como viene siendo habitual, desplegó un nuevo ejercicio de sinceridad plena. En primer lugar, confesó que pidió no coincidir con la periodista Ángela Portero por sus rencillas en el pasado y que les llevó a una enemistad. "Dije que me parecería muy bien que trabajara aquí, pero que a mí ese día me quitaran de trabajar. Y es más, esa señora en el juicio mintió y dijo que yo la había vetado en toda la cadena. Claramente está que ganó y se la pagó todo, pero trabajaba en Viva la vida y ahora trabaja con Sonsoles", comentó con absoluta franqueza.

A continuación, la ex del torero Jesulín de Ubrique también reveló una condición contractual que es inviolable. Y es que la colaboradora tiene completamente aseguradas sus vacaciones para el mes de agosto. En este sentido, no hay negociación posible con la cadena y sus responsables: “Es cuando estoy con toda mi familia y me voy a ver a mi mamá”, justificó sin titubeos.

Por su parte, otros compañeros dejaron otros muchos detalles sobre las exigencias que se han ido consolidando sobre la cúpula del canal durante estos últimos años. En el caso de Lydia Lozano, su petición más llamativa fue la de no coincidir en ningún programa con Coto Matamoros, el hermano de Kiko. Chelo García-Cortes, pidió proteger a una persona secreta que "no es su pareja Marta Roca".

Por último, Anabel Pantoja, anunció que entre sus pretensiones la más chocante es la de su petición de una chocolatina cada vez que acude convocada a ‘Sálvame’.