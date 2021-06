Kiko Matamoros, obligado a abandonar Sálvame por un problema de salud: “Han venido los servicios médicos”

La espontaneidad de 'Sálvame' tiene ya mas que acostumbrado a sus seguidores a los cambios de guión de última hora, la naturalidad de los debates y las ausencias en plató, pero en la tarde de este viernes, la ausencia de uno de los colaboradores más destacados, Kiko Matamoros, ha causado revuelo en las redes sociales.

KIKO MATAMOROS, ATENDIDO POR LOS SERVICIOS MÉDICOS

El colaborador de Mediaset, que también participa en otros programas como 'Viva la vida', ha tenido que abandonar en la tarde de este viernes el plató de 'Sálvame' ante una subida de tensión, siendo atendido en primer lugar por los servicios médicos de Telecinco en sus instalaciones.

Kiko Matamoros es atendido por los servicios médicos por una subida de tensión pic.twitter.com/WxTtALU3GM — TVMASPI (@sebas_maspons) June 4, 2021

Ha sido la propia presentadora Carlota Corredera quien ha dado la información para aclarar donde se encontraba el colaborador: “Matamoros ha tenido una subida de tensión, han venido los servicios médicos a atenderle, han visto que no le bajaba y ha estado descansando fuera, me acaba de escribir”, cuenta la presentadora, que afirmaba que Kiko Matamoros acto seguido se había marchado a casa para estar en reposo durante el tiempo necesario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de las diferencias de opinión en las últimas semanas de Carlota Corredera con Kiko Matamoros, esta ha querido mandarle un mensaje de ánimo y una pronta recuperación para volver lo más temprano posible a plató: "Puedo tener todas las diferencias del mundo con él, pero la salud es lo primero. Ojalá te recuperes pronto para seguir peleándote conmigo en plató", le decía.

Y es que minutos antes, presentadora y colaborador volvían a tener un encontronazo ante los actos de Anabel Pantoja con su pareja en la isla de 'Supervivientes' y la opinión de Kiko Matamoros, una actitud reprochada por Corredera y que no sentó nada bien al colaborador: “Yo no vengo a hacer de sparring. Cada vez que abro la boca me pegan un bofetón". "No, la que no viene a hacer de sparring soy yo, ¿vale? Entonces, haz bromitas con tus cosas. Juguemos a este juego, que yo a este no juego", zanjó la presentadora. Momento en el que se quejaba el colaborador ante el director: “Me piro, es muy desagradable”.

También te puede interesar:

El error en el tatuaje de Kiko Matamoros del que se burlan en 'Sálvame': "Voy a hablar con mis abogados"

Kiko Matamoros cuenta el infierno que ha sufrido por culpa del documental de Rocío Carrasco: "No pude dormir"

Revolución en 'Sálvame': Jorge Javier Vázquez expulsa a Kiko Matamoros por sus palabras sobre Rocío Carrasco

Kiko Matamoros se levanta y se marcha de 'Sábado Deluxe' tras el ataque más personal de Dakota: “Barriobajera”