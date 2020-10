Belén Esteban se planta en 'Sálvame': "No voy a dar más contenido"

Belén Esteban se ha mostrado muy cansada por verse siempre en medio de todas las peleas entre los colaboradores de'Sálvame'. Esto se debe a que el enfrentamiento protagonizado por María Patiño y Mila Ximénez ha reavivado las diferencias entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban.

Fue entonces cuando el presentador aprovechó para preguntar a la colaboradora el motivo por el que se encontraba distante con ella, ya que, anteriormente ya habían hecho las paces. Ante su insistencia, Esteban declaró que no quería hablar del tema y que se negaba a utilizar sus peleas como parte del contenido del programa.

"Desde el sábado aquel lo nuestro no es igual", le confesó Vázquez. "Claro que no es igual. No te he dejado de querer. Pero no me merece la pena. Vengo aquí a trabajar. No quiero volver a eso", le contestó La Princesa del Pueblo con la intención de dar por finalizada la conversación.

"¿Sigues sintiendo lo mismo?”, le preguntó el presentador. "Dijiste cosas que me dolieron mucho, pero el pasado es pasado. Pero claro, yo también tengo mi corazoncito, como le tienes tú", le contestó ella. "Tienes dos muros conmigo: GH VIP y el Deluxe", insistió el comunicador. "Yo lo he notado y tú lo del 'Sábado Deluxe' no lo has superado", agregó.

"Hay cosas que no me gustaron. No voy a hablar nada del tema porque no quiero remover más cosas. No voy a dar más contenido. Yo lo he solucionado. Tú y yo no somos de irnos a cenar juntos. Te tengo cariño. Me comporto educadamente contigo, pero no eres mi íntimo amigo", le confesó Esteban.

"Me saludas de otra manera. Antes te gustaba más hablar conmigo, que si chismes. Ahora no", le reprochó el periodista. "El tiempo curará todo", le declaró la colaboradora, dejando claro que le diera su espacio. "Ahora estoy más zen. No me merece la pena. Todo fue desmedido. Me comí un marrón que no me tenía que comer. Dijiste cosas que no eran verdad y no te importaban", añadió ella.

Belén Esteban opina sobre el enfrentamiento Campos

Por otro lado, Esteban también manifestó su desacuerdo con Jorge Javier a la hora de enfrentarse a su pelea con Las Campos:"No estoy de acuerdo con cosas que han pasado esta semana. Se han dicho cosas que no se han tenido que decir. Lo de la talla de la ropa no me parece bien. Y se habla de los palmeros de María Teresa, pero aquí hay muchos palmeros de Jorge Javier, entre ellos, Kiko Matamoros".

"¿Tú te has callado cosas?", le cuestionó el comunicador. "Sí, pero aquí se han dicho cosas de María Teresa Campos que no me parecen. Y, claro que me he callado, cómo tú conmigo... Me estáis metiendo en el ajo en esto de Mila y Patiño y no quiero más problemas. Al final voy a salir yo mal y no me da la gana. No quiero hablar más", concluyó.