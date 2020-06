El dardo de Jorge Javier a Vox para afear a Belén Esteban: "¿Queremos dar voz al fascismo?"

'Sálvame' tenía preparada 'La cumbre por la paz' para el reencuentro de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras su gran polémica por culpa de la política. Como si de un gran conflicto internacional se tratase, el plató se vistió como si de la ONU se tratase y reunió a su comité de 'expertos' formado por los colaboradores, y puso a los mandos de esta cumbre a Lydia Lozano.

Como en un gran conflicto internacional, el programa de Telecinco preparó todo el show para tener pegada a la pantalla a toda la audiencia. Cada uno de los actores de conflicto llegaron al plató por separado, en distintos coches, y siendo grabadas sus llegadas. Todo estaba preparado para uno de los enfrentamientos más esperados.

La primera en compadecer delante del cómite, fue Belén Esteban, que ya se había manifestado el día anterior, y que tiró su discurso por las mismas vías: "Yo no soy política, soy ciudadana. No vengo con chuleta. Nunca he sido Cayetana, os lo puedo garantizar. Voy a seguir opinando lo mismo. Yo nunca vengo como mis entrevistas preparadas. Él pasaba de lo que decía porque yo no estaba de acuerdo. Se me tenía que haber dado un poco de atención. Me sentí humillada por Jorge Javier", eran algunas de las defensas que hacía la ex de Jesulín sobre lo ocurrido.

También contestaba a la invitación de Carlos Herrera de convertirla en colaboradora de COPE: "Carlos, yo no tengo exclusividad con Telecinco. Yo soy de 'La fábrica de la tele'. Cuando quieras me puedes llevar a tu programa de radio", explicaba.

Tras escuchar las palabras de la de San Blas era el turno de Jorge Javier Vázquez. El presentador catalán apareció muy seguro de sí mismo, con la ironía que siempre le rodea, y aprovechó las tablas que le da la experiencia en los platós, y el poder que tiene en su propia cadena para anular a Belén Esteban y acabar con el apoyo de la gran mayoría de sus colaboradores. Tanta fue la confianza con la que llegaba Jorge que se atrevió a reírse de si mismo con su vestuario, ya que llegó vestido simulando un meme que corre por la redes en el que lo convierten en el líder de Corea del Norte Kim Jong-Un.

El catalán apareció para no arrepentirse de nada y cargar duramente contra el discurso "populistas" de Belén: "Son palabras que está plagado de mentiras, bulos y opiniones poco científicas. Me revuelvo porque no podemos opinar de todo, por mucho que queramos", comenzaba argumentando.

"No se pueden utilizar esos discursos populistas basándonos en lo emocional. Estamos hablando de muertes. Hablamos de una pandemia como una barra de cuarto. No podemos dar recetas que no tienen ningún contenido ni solución. La dejamos hablar demasiado", se lamentaba el presentador de 'Sálvame' insinuando que debería haber cortado antes el discurso de la Esteban en vez de dejarle hablar durante 15 minutos.

Gema López recrimina a Jorge Javier Vázquez su censura fascista: "Antidemocrático es que no se deje hablar a alguien porque piense de otra manera".

"Mi gran cabreo fue el intentar colocarme en una torre de marfil. Este discurso de yo 'he sufrido, lo he pasado muy mal', este 'yoísmo' y capitalización del dolor no me la creo ni me la trago", ha dicho prendiendo la mecha aun más al afirmar que Belén "ha estado en su casa, sin contacto ninguno" y "cobrando su sueldo íntegro por hacer dos recetas y probar una cena los viernes", atacaba duramente el papel de Belén durante la pandemia y como su papel de víctima no tiene mucho sentido.

"Belén Esteban ya no es el pueblo, ni yo tampoco lo soy, y es una cosa que ella tiene que aceptar. El pueblo no tiene un chalet con piscina en Paracuellos, ni cena con Pablo Alborán ni alterna con Rosalía", terminaba acusando afirmando que todo quedará en una anécdota pero que él no dará su brazo a torcer.

Jorge Javier aprovecha su defensa para atacar a Vox

Pero la cosa no ha quedado ahí, ya que el presentador catalán ha vuelto a atacar directamente a Vox. "En este programa, cuando yo esté delante, no voy a consentir y, desde luego, me parece terrible que en otros programas de televisión se le dé alas a ese tipo de tertulianos y de periodistas. Me parece terrible. Me parece que no se les debería dar voz", decía censurando cualquier opinión que pudiese concordar con el iderario político del partido de Santiago Abascal.

"Blanquear el fascismo […] Para mí es fascismo puro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa y creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y a tertulianos que los apoyan y le dan voz. Me parece un grandísimo error. Es como si estuviese falange y partidos que apoyasen la dictadura", terminaba opinando sobre el tercer partido más votado en las última elecciones generales.

