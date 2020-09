Barrancas de 'El Hormiguero' desenmascara a Sánchez y le compara con Miguel Bosé: “Decían lo mismo”

Damián Mollá, la voz que se esconde de la hormiga Barrancas, el personaje de 'El Hormiguero', ha lanzado un recado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya su política de comunicación en las semanas previas al comienzo de la pandemia. A su vez, el colaborador del programa de Pablo Motos ha comparado al líder del Ejecutivo con el cantante Miguel Bosé, muy polémico en las últimas semanas al alentar que la gente acudiese a una manifestación contra las mascarillas en la Plaza de Colón de Madrid.

Y es que Mollá ha formado parte en los últimos meses de uno de los programas que más ha acaparado la atención en cuanto a polémicas con el Gobierno se refiere, sobre todo en boca de su presentador, Pablo Motos. Pero es que Barrancas no tenía solo palabras de crítica para el presidente del Gobierno, sino también para la Isabel Díaz Ayuso, así como para la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su participación durante la lucha contra el coronavirus, que se encuentra en un momento crítico de rebrotes, sobre todo en Madrid.

Barrancas de 'El Hormiguero' sobre Sánchez y Bosé

El cómico Damián Mollá tiraba de ironía en una entrevista en El Mundo este viernes para satirizar sobre el hecho de que el Ejecutivo de Sánchez no dio importancia a la posibilidad de producirse una pandemia de COVID-19 durante los meses de enero y febrero. “El Gobierno estaba diciendo hace tres meses lo mismo que hoy dice Miguel Bosé y ahora Bosé es un loco y Sánchez, no”.

Un comentario que comparaba con retranca el negacionismo del artista Miguel Bosé y el del Gobierno de España durante esos meses. Además, el humorista de Antena 3 incidía en la frustración compartida por muchos españoles sobre el devenir del virus y el impacto que ha supuesto para el país. “Es como si nos estuvieran poniendo a prueba sobre cuánto podemos aguantar sin enloquecer”, comentaba en la entrevista.

Barrancas, contra Ayuso y la OMS

Pero Sánchez no fue el único dirigente que ha recibido las críticas de Barrancas de 'El Hormiguero'. Mollá tenía también duras palabras hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por “desviar la culpa a los inmigrantes”. “Cuando la escuché, me imaginaba a los políticos de EEUU diciendo al mismo tiempo que la culpa es de los hispanos que no nos amoldamos al estilo de vida americano”, subrayaba Mollá.

“La gente se porta bastante bien y que lo ha hecho mucho mejor que las instituciones. Ellas son las que han fallado”, comentaba también el humorista sobre el papel de la OMS en los últimos siete meses de pandemia.

El papel de 'El Hormiguero' durante la pandemia

Pablo Motos ha sido protagonista en varias polémicas por sus críticas durante su programa sobre la gestión sanitaria tanto de Salvador Illa, de Fernando Simón como del propio Sánchez. Algo de lo que Mollá se defiende. “A nosotros no nos dan premios y no tenemos el beneplácito de los gurús. Aparentemente, los intelectuales con gafas de pasta no ven ‘El Hormiguero’, pero nos da igual porque lo que nos importa es la gente, lleve el pelo largo o corto”, comentaba.

“Es un poco injusto, porque es un presentador muy de verdad, que no esconde nada y se le nota todo para lo bueno y para lo malo. Y eso el espectador lo debería agradecer”, concluía.