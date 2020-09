El claro aviso de Pablo Motos a Sánchez e Iglesias: "Voy a hablar"

Pablo Motos ultima ya el regreso de "El Hormiguero" tras los meses de verano. El programa de Antena 3 se ha convertido en los últimos meses en uno de los programas de más éxito de la televisión en España. Todos los famosos se pelean por ser invitados al espacio, ya que eso da mucho prestigio y nombre.

Fruto de ese éxito, Pablo Motos se ha convertido también en uno de los personajes de los que más se habla actualmente. Todo lo que hace o dice es mirado con lupa. Y más aún desde que en los últimos meses se ha dedicado en algunos de sus programas a criticar al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por su gestión ante la pandemia del coronavirus. Motos no tuvo ningún reparo en criticar al Ejecutivo cuando de la noche a la mañana cambió su opinión acerca de las mascarillas. "El orgullo de Pedro Sánchez no le permite decir que las mascarillas tienen que ser obligatorias", señaló. También atizó al Gobierno por no llevar una cuenta exacta y realista del número de fallecidos y contagiados en España por la enfermedad. “Esto ha sido un caos. Que de repente haya 2000 muertos meno Es una falta de respeto hacia todas las victimas y sus familias. Si está mal contado, está mal contado, pero no quites 2000 de un día para otro”, aseguró.

#QuedateEnCasaEH22#ElHormiguero Pablo Motos "El orgullo de Pedro Sánchez no le permite decir que las mascarillas tienen que ser obligatorias" "la cagaron" pic.twitter.com/NLfPT5rGuZ — ���� ���� �������� �� (@EsDeTele) April 28, 2020

Estas opiniones sobre el gobierno de coalición formado por Sánchez e Iglesias le han convertido en objetivo de las críticas por parte de los sectores de la izquierda. Pero Motos no tiene intención de amedrentarse. En una entrevista este lunes en la Cadena SER, Motos aseguró que seguirá atizando al Gobierno siempre que sea justo hacerlo. "Yo estoy muy contento con lo que dije. Se pueden ver las fechas y lo que dije y los hechos", contaba. "Lo que quiero es ser útil de todo corazón. Tengo un respeto enorme por la gente que manda. A mí me parece que el trabajo más difícil que hay en España es ser presidente del Gobierno, pero si las cosas no están o podrían estar mejor, también tengo derecho a decirlo y lo seguiré diciendo", dijo.

Estas palabras denotan claramente que Pablo Motos no se siente intimidado por las críticas y mantendrá su posición crítica hacia la gestión que está realizando el Gobierno en la pandemia del coronavirus.

SORPRESAS PARA EL PRIMER PROGRAMA

En la misma entrevista también anunció que el primer programa de la nueva temporada no podrá contar con Will Smith por la situación actual pero sí habrá sorpresas. "Está muy mal que te diga esto, pero tengo una sorpresa para el primer día", ha dicho. Aunque ha negado que sea Messi, puesto que el aún jugador del Fútbol Club Barcelona nunca ha aceptado la invitación de "El Hormiguero" para acudir.

