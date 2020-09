Pablo Motos confiesa que ha sido presionado para contratar a un colaborador: "Ningún programa le quiere"

'El Hormiguero'ya anunció que esta nueva temporada contaría con varias incorporaciones en el equipo y entre los que habría rostros bastante conocidos. Es por esto por lo que, este jueves, Pablo Motos ha querido presentar a uno de los nuevos colaboradores del espacio de Antena 3, Carlos Iglesias.

Sin embargo, el presentador le dio la bienvenida de una manera inesperada después de entrevistar a María Peláe. "No sé ni cómo decirlo. Yo nunca pensé que esto podría ocurrir. Me duele mucho tener que admitir presiones por parte de esta cadena", comentó Motos con el rostro muy serio. "La cadena me ha presionado para contratar a un colaborador. Al parecer un ejecutivo de Antena 3 que se ha jubilado recientemente mandó que la cadena le diera trabajo a un amigo suyo de aquella época", agregó el presentador.

"Esta persona en su día hizo una serie que triunfó mucho. Y ya está, de ahí para abajo, todo lo demás le fue mal.", continuó contando. "Como no lo quiere nadie, ningún programa, ni ninguna serie, pues me lo han encasquetado a mí", añadió. Acto seguido, Motos presentó a Iglesias: "Con todos ustedes, espero que por poco tiempo, Carlos Iglesias".

Nada más entrar al plató, el protagonista de 'Manos a la obra' respondió con un tono de burla al presentador: "Estoy descompuesto... Qué cosas más bonitas has dicho de mí. Eres un bocas. No me extraña que cada dos por tres tengas que llamar a la Guardia Civil para que vigile tu casa".

"¿Acaso me he metido yo contigo? ¿Acaso he contado lo del papel higiénico que te llevabas de todas las radios en las que has trabajado? ¿Acaso te pongo en ridículo echándote en cara el baile que haces?", le reprochó Iglesias entre risas.

Se confirma en estos instantes...Por orden del director general de Antena 3 mañana, miércoles 23, se le condena a Pablo Motos a incorporarme al Hormiguero...Ya os contaré cómo le ha sentado. pic.twitter.com/C2UDHBI9q8 — Carlos Iglesias (@unfranco14) September 22, 2020

Aún no sabemos qué va a hacer, pero hoy ha estado con nosotros @unfranco14#MaríaPeláeEHpic.twitter.com/TDcY9wIOnr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 23, 2020

El estreno de Carlos Iglesias como colaborador

A pesar de contar con el actor desde principio de la temporada, aún no saben que tipo de contenido hará en su sección. Al igual que también desconoce cual será su sueldo. "Llevo todo el santo día persiguiéndote para que me digas las condiciones de trabajo que voy a tener", dijo Iglesias a Motos. "Yo no llevo eso", le contestó el presentador. "Tú dime lo que me vas a pagar", insistió.

Durante su presentación, Iglesias contó como había sido fichado por 'El Hormiguero': "Me llamaron por teléfono y me dijeron: 'Mire que somos de Antena 3, háganos el favor de venir a salvar el programa de Pablo Motos", bromeó.

Acto seguido, aprovecho para criticar a las nuevas colaboradores del formato, Tamara Falcó y Twin Melody: "Al parecer han contratado a una marquesa, que le gusta cocinar pero no le gusta ir en metro, y a dos hermanas que lo único que tienen es que son gemelas".

Finalmente, el actor se despidió: "Hacía años que no salía en televisión", se lamentó imitando un sollozo. De la misma manera, anunció que iba a debutar en 'El Hormiguero' el 9 de septiembre, pero que se retrasó porque le habían "sustituido por un camión".