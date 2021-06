Arturo Valls hace saltar la alarma de incendios en plena grabación de '¡Ahora caigo!': "Al salir"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa. De la misma manera que, en algunas ocasiones, las llamativas personalidades de los participantes suelen regalar momentos muy divertidos a los espectadores.

Este fue el caso de este lunes, aunque fue el presentador del espacio quien protagonizó un llamativo momento. Gracias a este concurso, Arturo Valls se ha convertido en un rostro habitual de Antena 3. A raíz de esto, su carrera no ha dejado de crecer dentro de la cadena. El comunicador se ha puesto al frente de multitud de formatos, entre los que destaca 'Splash! Famosos al agua', 'Me resbala', 'Los viernes al show', 'Me cambio de década', 'Ninja Warrior', 'Por el mundo a los 80', 'Improvisando' o 'Mask singer', formato en el que continúa trabajando actualmente.

Este lunes, nada más comenzar el programa, el presentador quiso aportar su toque de humor como ya es habitual. Cada entrega, el conductor del concurso de Antena 3 intenta comenzar de manera diferente y ser original. No obstante, en esta ocasión se le fue de las manos y llegó a asustar al público que se encontraba presente en el plató.

Valls apareció en el programa con un par de palos santos encendidos y comenzó a extender el humo por todo el plató. Incluso se metió entre el público para compartir con ellos "las buenas energías". "Que llegue bien", decía para sí mismo el comunicador. "Que llegue bien a todos los rincones ¡Esto es buenísimo!", contaba a los espectadores. "Ahí un poquito", repetía, pasando el humo por todas partes.









"Esto es buenísimo, es buenísimo. Limpia las energías y todo", aseguraba el presentador, mientras seguía pasando entre todas las personas presentes. Mientras, se podía ver a algunas personas moviendo las manos para apartar el humo que el presentador estaba produciendo, incluso una mujer comenzó a toser. "Venga, no sea exagerada que tampoco es para tanto", le recriminaba Valls.

"¡Que va a caer agua ahora!"

"¿Sabes qué pasa? ¿No habéis quemado nunca palo santo? Esto es buenísimo para las energías, para sacar todo lo malo. Esto lo prendes y listo. Esto es muy bueno", seguía explicando el presentador, haciendo caso omiso a los presentes. "Aquí, a diario, hay fracasos, hay sueños rotos, algún diente roto también... Decepciones, vergüenza...", contaba, dejando claro el motivo por el que quería limpiar el plató de "malas energías".

Fue entonces cuando el humo comenzó a extenderse y empezó a sonar la alarma de incendios, asustando así al público. Con cara de sorpresa por la alarma, Valls tiró el paso al suelo y comenzó a pisarlo para apagarlo. "¡No, no!", se lamentaba mientras se esforzaba por hacer desaparecer el humo. "¡Quema! ¡Ay madre! ¡Ay madre! ¡Que va a caer agua ahora!", advertía.

Finalmente, la alarma dejó de sonar y el presentador volvió al centro del plató como si nada hubiese pasado. "Se ha parado, ya está. Que susto... Si al salir alguien os pregunta, aquí no ha pasado nada, ni palo santo ni nada. Aquí no ha pasado nada, eh", pidió el conductor del espacio de Antena 3 a los espectadores para, acto seguido, dar comienzo al programa.