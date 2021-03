Arturo Valls explica la 'factura' que sufre con la nueva dinámica de 'Ahora Caigo': "Me he bloqueado"

El presentador de 'Ahora Caigo', Arturo Valls, ha explicado este martes en pleno directo la factura personal que está viviendo después de que el programa de Antena 3 haya decidido cambiar la dinámica del programa tras varios años de emisión.

Valls es uno de los presentadores más reconocidos dentro de Atresmedia, lo que le ha llevado a que sea una de las figuras más reconocidas dentro del medio de comunicación, donde también ha presentado otros programas exitosos como 'Mask Singer', espacio que ahora prepara su segunda temporada.

Los principales cambios de 'Ahora Caigo'

Tras varios meses de bajada de audiencia y con el horizonte puesto en que la apuesta de Antena 3 sea la cadena de los concursos, Atresmedia decidió que era necesario hacer varios cambios en el programa para hacer que fuera más interesante de cara a la audiencia y mejorar los datos que dejaban entrever que los telespectadores optasen por otras opciones.

Cambios que parecen haber colado entre los espectadores, ya que en solo unos días consiguió mejorar sus datos y la tendencia es estable. El principal objetivo era el de dar más protagonismo al concursante central, al igual que ocurre en otros programas de la misma cadena como puede ser 'Pasapalabra', programa que presenta Roberto Leal, otro de los 'grandes fichajes' de la cadena de San Sebastián de los Reyes.

La 'factura' que está pagando Arturo Valls

Sin embargo, el presentador valenciano no ha sido hasta varios meses después de que esta nueva dinámica se haya puesto en marcha cuando se ha querido sincerar con su público. Lo ha hecho, como no podría ser de otra manera, mirando a cámara.

"La nueva mecánica está guay, pero me está empezando a pasar factura en mi vida personal", ha dicho. Sin embargo, y ante más de una mirada preocupada por lo que parecía que iba a contar, el presentador se ha salido del guion y ha contado cosas buenas que le han ido sucediendo.

"Los de producción me han dicho que hoy han traído unos croissants artesanales rellenos de chocolate negro y blanco. Me he quedado bloqueado y no sabía que elegir", ha arrancado explicado. Bloqueo, que en esta ocasión sí que le ha pasado factura: "Me he quedado sin merendar, me ha salido el 'Lo pierdes todo' del panel".

Un bloqueo para el que va a tener ayuda por parte del programa, tal y como ha explicado: "Me han dicho que mañana traerán tarta de manzana para que no tenga que elegir". "¿Se puede ser más tonto?", se ha preguntado

